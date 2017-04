Kazachstan - Polska na hokejowych MŚ Dywizji 1A

Polska gra w Kijowie z jednym z faworytów do awansu, Kazachstanem, w swoim trzecim meczu hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A. Sprawdzaj wynik w Interii!

Podopieczni Jacka Płachty mają na koncie porażkę i zwycięstwo i wciąż liczą się w walce o awans do elity.

Na inaugurację turnieju "Biało-czerwoni" przegrali 2-4 z Koreą Południową, a w drugim spotkaniu pokonali 2-1 Ukrainę.

W 17 poprzednich meczach z Kazachstanem reprezentacja Polski odniosła tylko jedno zwycięstwo. Dziś Orły zaczęły odważnie. Już po kilkunastu sekundach groźnie strzelał Grzegorz Pasiut. Chwilę później w poprzeczkę trafił Krzysztof Zapała.

W pierwszych pięciu minutach gra toczyła się głównie w strefie obronnej Kazachów. W szóstej minucie strzałem spod niebieskiej linii próbował szczęścia Artiemij Łakiza, ale Przemysław Odrobny nie dał się zaskoczyć.

Dwie minuty później "Biało-czerwoni" wyprowadzili dwójkową kontrę. Aron Chmielewski zagrał przed bramką do Kacpra Bryniczki, ale ten, faulowany, nie zdołał trafić w krążek. Martin Saint-Pierre został odesłany na ławkę kar i Polacy przycisnęli. Bliski szczęścia był Mateusz Rompkowski, który trafił w poprzeczkę. Przed bramką Kazachów jeszcze kilka razy zrobiło się gorąco, ale zdołali się obronić w osłabieniu.

Także Polacy znakomicie się obronili, gdy na ławce kar przebywał Bartłomiej Jeziorski. "Biało-czerwoni" nie dali się w tym fragmencie zepchnąć na dłużej do rozpaczliwej obrony, ale mądrze rozbijali atak rywali.

Kazachowie nieco przebudzili się po kwadransie, lecz to Maciej Urbanowicz miał dobrą okazję do zdobycia bramki. Uderzył jednak wprost w Witalija Kolesnika. Rywale kilka razy zatrudnili Odrobnego tuż przed końcem pierwszej tercji, ale nasz bramkarz nie dał się zaskoczyć.

Tuż po wznowieniu gry Patryk Wronka popisał się indywidualną akcją i strzałem, ale Kolesnik nie dał się zaskoczyć, odbijając krążek. W odpowiedzi Roman Starczenko trafił w słupek bramki Odrobnego.

W 27. minucie, po uderzeniu Wronki, Kolesnik nie opanował krążka i niemal wtoczył się on do bramki Kazachów. W ostatniej chwili jednak bramkarz naszych rywali wybił go sprzed linii. Po chwili Odrobny kapitalnie obronił strzał Saint-Pierre'a, a potem zatrzymał uderzenie Starczenki.



Kazachstan - Polska 0-0 trwa II tercja



Kazachstan: Kolesnik - Dallman, Siemionow, Dawes, Boyd, Bochenski - Sawczenko, Stiepanow, Michailis, Puszkariow, Saint-Pierre - Lipin, Połochow, Sagadiejew, Markiełow, Starczenko - Łakiza, Paniukow, Chudiakow, Iwanow, Kuczin.

Polska: Odrobny - Wajda, Bryk, Wronka, Malasiński, Pasiut - Ciura, Pociecha, Zapała, Łopuski, Kolusz - Kruczek, Wanacki, Chmielewski, Bryniczka, Galant - Rompkowski, Urbanowicz, Dziubiński, Kapica, Jeziorski.

Tabela:

1. Korea 2 6 9-4

2. Austria 2 3 5-4

3. Węgry 2 3 6-6

4. Polska 2 3 4-5

5. Kazachstan 2 3 5-7

6. Ukraina 2 0 4-7

Program MŚ Dywizji 1A:

sobota, 22 kwietnia

Ukraina - Węgry 3-5

Polska - Korea Płd. 2-4

Austria - Kazachstan 2-3

niedziela, 23 kwietnia

Kazachstan - Korea Płd. 2-5

Polska - Ukraina 2-1

poniedziałek, 24 kwietnia

Węgry - Austria 1-3

wtorek, 25 kwietnia

Polska - Kazachstan (12.30)

Węgry - Korea Płd. (16.00)

Ukraina - Austria (19.30)

środa, 26 kwietnia

Kazachstan - Ukraina (19.30)

czwartek, 27 kwietnia

Polska - Węgry (16.00)

Austria - Korea Płd. (19.30)

piątek, 28 kwietnia

Węgry - Kazachstan (12.30)

Polska - Austria (16.00)

Korea Płd. - Ukraina (19.30)

WS