W Sanoku odradza się hokej. Rośnie kadra Ciarko KH 58

Po roku przerwy odradza się hokej w Sanoku. Kadra Ciarko KH 58 Sanok rośnie. Na pierwszym treningu na lodzie ćwiczyło pod okiem Marcina Ćwikły 12 zawodników.

Zdjęcie Sanoccy hokeiści podczas treningu w Arenie Sanok; źródło: Tomasz Sowa Photography /

Hubert Demkowicz, Rafał Ćwikła, Karol Michalski i Patryk Dobrzyński to nowi zawodnicy Ciarko KH 58 Sanok. Ćwikła (28 lat) to napastnik, wychowanek sanockiego hokeja. W poprzednim sezonie występował w Polskiej Hokej Lidze, w drużynie z Torunia. Do gry powrócił Demkowicz. 24-letni obrońca związał się z klubem rocznym kontraktem. Michalski, ma 21 lat, jest napastnikiem. Z sanockimi juniorami świętował dwa tytuły mistrza Polski. Ostatni sezon spędził w Naprzodzie Janów, z którym wywalczył awans do PHL. 20-letni Dobrzyński to również napastnik. Od 2012 roku występował w czeskich klubach juniorskich. Sezon 2016/2017 spędził w Hawierzowie. W Sanoku rozpocznie swoja przygodę z seniorskim hokejem.



Reklama

W pierwszym treningu na lodzie, uczestniczyło 12 hokeistów, m.in. Mateusz Skrabalak, Arkadiusz Mielniczek, Kacper Wojciechowski.



- Cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Założyliśmy sobie określony poziom wydatków związanych z wynagrodzeniami. Dla dobra tego projektu nie możemy robić wyjątków, musimy trzymać się budżetu. W połowie miesiąca powinniśmy mieć skompletowaną kadrę na najbliższy sezon - mówi Jakub Górski z Ciarko KH 58 Sanok.

- Przed rozpoczęciem sezonu planujemy rozegranie kilku spotkań towarzyskich, mamy oferty z Polski oraz ze Słowacji. Ustalamy szczegóły, gdzie kiedy i miałyby odbyć się te mecze - dodaje Górski.



Terminarz rozgrywek wciąż czeka na zatwierdzenie centrali słowackiego hokeja. Jeśli nie będzie zmian, to Sanok rozpocznie sezon wyjazdowym meczem w Trebiszowie, 16 września. Tydzień później, 23 września, w Arenie Sanok gościć będzie ekipa MHK Humenne, czyli będą to II-ligowe derby “miast partnerskich".



Obecna kadra Ciarko KH 58:

Bramkarze: Mateusz Skrabalak*, Bartosz Hućko, Kacper Wojciechowski*

Obrońcy: Hubert Demkowicz, Maciej Mermer, Kamil Olearczyk

Napastnicy: Rafał Ćwikła, Maciej Bielec, Mateusz Wilusz, Arkadiusz Mielniczek*, Karol Michalski, Patryk Dobrzyński.

*zawodnicy bez kontraktu.