Teemu Selanne w Galerii Sław hokeja na lodzie

Pięcioro hokeistów, na czele z Finem Teemu Selanne, zostało przyjętych do Galerii Sław tej dyscypliny. Decyzję ogłoszono w poniedziałek w Toronto. W ten sposób wyróżniono też Kanadyjczyków Paula Kariyę, Dave'a Andreychuka, Marka Recchiego i Danielle Goyette.

Siedmiokrotna mistrzyni świata Goyette, która zdobyła także dwa złote medale olimpijskie, jest piątą kobietą przyjętą do Galerii Sław.

Selanne jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej długowiecznych hokeistów ostatnich lat. Karierę w lidze NHL rozpoczął w 1992 roku w barwach Winnipeg Jets. W pierwszym sezonie zdobył 76 bramek, co wciąż jest rekordem wśród debiutantów. Łącznie uzyskał 684 bramki i jest pod tym względem na 11. miejscu w klasyfikacji wszech czasów.

Z reprezentacją Finlandii wywalczył cztery medale olimpijskie - srebrny i trzy brązowe. Na ostatnich igrzyskach w Soczi stanął na najniższym stopniu podium. Jest też rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w najważniejszej zimowej imprezie sportowej.

"Jeśli mam być szczery, przyznaję, że spodziewałem się, że do mnie zadzwonią. Byłem w domu i co chwilę zerkałem na telefon, żeby tego nie przegapić. A teraz i tak trudno w to uwierzyć" - powiedział Selanne na antenie telewizji TSN.

W sezonie 2006/07 Fin zdobył Puchar Stanleya, a wówczas jednym z jego kolegów w drużynie Anaheim Ducks był Kariya. Złoty i srebrny medalista olimpijski mógłby mieć równie imponującą karierę, gdyby nie częste problemy ze zdrowiem. Łącznie wystąpił w 989 spotkaniach NHL, w których zdobył tyle samo punktów - 402 bramki i 587 asyst.

"Nie zakończyłem kariery z wyboru. Chciałem grać dalej. Gdybym mógł, za sprawą jakiejś czarodziejskiej różdżki, jeszcze raz przeżyć te wszystkie lata, dobre i złe chwile, zrobiłbym to bez wahania" - podkreślił Kariya.

Andreychuk również cieszył się z Pucharu Stanleya - w barwach Tampa Bay Lightning (2003/04). Z kolei Recchi jest jednym z zaledwie 10 zawodników w historii, którzy sięgnęli po to trofeum z trzema różnymi drużynami: Pittsburgh Penguins (1991), Carolina Hurricanes (2006) i Boston Bruins (2011).

Uroczysta ceremonia przyjęcia całej piątki do Galerii Sław zaplanowana jest na 13 listopada w Toronto.