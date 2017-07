Teddy Da Costa wzmocnił Comarch Cracovię

Francuski hokeista polskiego pochodzenia Teddy Da Costa wzmocnił mistrza Polski Comarch Cracovię. 31-letni zawodnik podpisał roczny kontrakt z "Pasami".

Pozyskanie Da Costy to dla Comarch Cracovii, która przygotowuje się do występów w Lidze Mistrzów, to na pewno spore wzmocnienie.



Reprezentant Francji jest doskonale znany polskim kibicom. W latach 2005-2010 bronił barw Zagłębia Sosnowiec. Potem przez dwa sezony (2011 - 2013) występował w GKS-ie Tychy. Sportową karierę kontynuował następnie w Finlandii, a ostatni sezon spędził w czeskim Orli Znojmo.



Cracovia po raz drugi z rzędu wystąpi w Lidze Mistrzów. "Pasy" trafiły do grupy z niemieckim Red Bull Monachium, szwedzkim Brynas IF i fińskim IFK Helsinki. Krakowianie rywalizacje rozpoczną 25 sierpnia w Monachium. Pierwsze spotkanie LM przed własną publicznością podopieczni Rudolfa Rohaczka zagrają 1 września, a rywalem będzie Red Bull Monachium.

