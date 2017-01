NHL. Koniec niesmowitej serii Columbus Blue Jackets

Po 16 zwycięstwach z rzędu porażki doznali hokeiści Columbus Blue Jackets. W czwartkowym meczu ligi NHL ulegli na wyjeździe Washington Capitals 0:5. Do wyrównania rekordu Pittsburgh Penguins z sezonu 1992/93 "Niebieskim Kurtkom" zabrakło jednej wygranej.

Zdjęcie Columbus Blue Jackets - Washington Capitols /AFP

Poprzednio Blue Jackets zeszli z lodowiska pokonani 26 listopada. W czwartek nie potrafili jednak znaleźć sposobu na świetnie dysponowanego Bradena Holtby'ego, który obronił wszystkie 29 strzałów. Bramki dla gospodarzy zdobyli natomiast Daniel Winnik, John Carlson, Nate Schmidt, Andre Burakovsky i Justin Williams.

"Nie da się wygrać wszystkich meczów. To była świetna seria i jestem dumny z każdego z moich kolegów. Oczywiście jest mi teraz ciężko, bo niektórzy z nas zagrali bardzo dobrze, ale nie wystarczyło to do kolejnego zwycięstwa" - powiedział napastnik gości Brandon Dubinsky.

"Teraz najważniejsze jest, żeby nie uszło z nas kompletnie powietrze. Przed nami jeszcze wiele ciężkich spotkań i musimy utrzymać koncentrację" - dodał trener John Tortorella.

Mimo porażki drużyna ze stanu Ohio wciąż jest najlepsza w całej lidze. O trzy punkty wyprzedza broniących Pucharu Stanleya Penguins, którzy w dodatku rozegrali o jeden mecz więcej.