MŚ elity w hokeju: Słowacja - Dania 3-4 po karnych, Szwajcaria - Francja 3-4 po karnych

Oba wieczorne mecze hokejowych mistrzostw świata zakończyły się dopiero seriami rzutów karnych. W Paryżu Francja pokonała Szwajcarię 4-3, a w Kolonii Dania pokonała Słowację, również 4-3.

Zdjęcie Cristobal Huet, bramkarz Francji, nie dał się pokonać w serii rzutów karnych /AFP Hokej MŚ elity w hokeju: Włochy - Łotwa 1-2, Słowenia - Norwegia 1-5

W spotkaniu grupy B "Trójkolorowi" objęli prowadzenie już w trzeciej minucie, grając w osłabieniu.

Reklama

Francuzi wyprowadzili zabójczą kontrę. Yohann Auvitu oddał strzał, który obronił Leonardo Genoni, ale krążek odbił się od zawodnika Szwajcarów Romaina Loeffla, wpadając do siatki.

Helweci odpowiedzieli na początku drugiej tercji w przeciągu zaledwie 146 sekund.

W 22. minucie Denis Hollenstein zagrał zza bramki do Vincenta Praplana, który trafił pod poprzeczkę.

Z kolei w 24. Szwajcarzy przeprowadzili bardzo ładną akcję. Gaetan Haas podał do stojącego przed bramkę Hollensteina, a ten natychmiast zagrał do Praplana, który drugi raz we wtorek umieścił krążek w siatce.

Francuzi wyrównali w 44. minucie. Bramkę strzałem spod linii niebieskiej zdobył Stephane da Costa, kiedy jego drużyna grała w przewadze.

Szwajcarzy mieli pretensje do sędziów, ponieważ podczas rozgrywania "zamka" doszło do zderzania hokeistów obu drużyn, a przy strzale da Costy, Genoniemu miał przeszkadzać już w polu bramkowym Antoine Roussel.

Helweci ponownie wyszli na prowadzenie w 54. minucie. Po stracie krążka przez "Trójkolorowych" na środku lodowiska, szybko wrócił on do ich tercji, a Andres Ambuhl pokonał Cristobala Hueta strzałem pod poprzeczkę.

Francja doprowadziła jednak do remisu. W 56. minucie po wygraniu bulika uderzył Anthony Rech, zaskakując Genoniego.

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a decydującego karnego wykorzystał S. da Costa.



W Kolonii, w meczu grupy A, emocji także było sporo. Po dwóch tercjach Duńczycy prowadzili 3-0.

Słowacy zerwali się do walki i w trzeciej tercji wyrównali.

Decydującego karnego strzelił Morten Green.



Pawo



Grupa A:

Słowacja - Dania 3-4 (0-1, 0-2, 3-0, 0-0, 0-1)



Bramki: Gernat-Miklik-Haszczak (41.22), Bliżniak-Haszczak-Dravecky (46.05, w przewadze), Miklik-Czereśniak-Dravecky (51.53, w przewadze) - Hardt-Storm-Green (16.20, w przewadze), Russell-Bau-Lauridsen (24.46), Poulsen-Lauridsen-Green (39.57). Decydujący karny: Green.

1. Łotwa 3 9 8-2

2. Rosja 3 8 18-5

3. USA 3 6 12-7

4. Szwecja 3 4 11-8

5. Słowacja 3 3 7-9

6. Niemcy 3 3 7-14

7. Dania 3 2 6-13

8. Włochy 3 1 4-15

Grupa B:

Szwajcaria - Francja 3-4 (0-1, 2-0, 1-2, 0-0, 0-1)



Bramki: Praplan-Hollenstein-Loeffel (21.22), Praplan-Hollenstein-Haas (23.48), Ambuhl-Suter-Untersander (53.14) - Auvitu-Perret (2.53., w osłabieniu), S. da Costa-Auvitu (43.02, w przewadze), Rech-Meunier (55.41). Decydujący karny: S. da Costa.

1. Kanada 3 9 17-3

2. Szwajcaria 3 6 11-8

3. Norwegia 3 6 8-6

4. Francja 3 5 11-7

5. Czechy 3 5 11-8

6. Finlandia 3 4 7-11

7. Słowenia 3 1 7-17

8. Białoruś 3 0 3-15