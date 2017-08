ME hokeistek na trawie 2. dywizji - Polska - Ukraina 0-0

Polskie hokeistki na trawie zremisowały z Ukrainą 0:0 w meczu o miejsca 5-8 mistrzostw Europy drugiej dywizji rozgrywanych w walijskim Cardiff i zapewniły sobie utrzymanie.

Zdjęcie Amelia Katerla /Michał Gwoździk /East News

W sobotę, w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Francją.

Trener polskiej reprezentacji Krzysztof Rachwalski po spotkaniu przyznał, że "należy szanować ten wynik".

"W pierwszym kwadransie zagraliśmy słabo, to rywalki mogły objąć prowadzenie. Od drugiej kwarty przejęliśmy inicjatywę, ale wciąż mamy kłopot ze skutecznością. Brakuje ostatniego podania, dobrej decyzji pod bramką czy chłodnej głowy. W całym turnieju mieliśmy 14 krótkich rogów i nie wykorzystaliśmy ani jednego. A bez tego nie można myśleć o grze o wyższe cele. Szanuję ten wynik w myśl zasady, że jeśli nie możesz wygrać meczu, to go zremisuj" - powiedział PAP szkoleniowiec.

Jak dodał, liczy na zajęcie piątej lokaty w mistrzostwach, a do tego potrzebne będzie zwycięstwo nad Francją w sobotę.

Najsłabszy zespół turnieju zostanie zdegradowany do trzeciej dywizji.

W piątkowych półfinałach Rosja zmierzy się z Walią, a Włochy z Białorusią. Finaliści awansują do elity mistrzostw Starego Kontynentu.

Wyniki:

o miejsca 5-8

Austria - Francja 3:1 (1:0)

Polska - Ukraina 0:0

tabela

5. Polska 2 4 2-0

6. Ukraina 2 4 1-0

7. Austria 2 3 3-38. Francja 2 0 1-4