LM hokeistów na trawie - Grunwald odpadł z rozgrywek

Hokeiści na trawie Grunwaldu Poznań nie awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu turnieju 1. rundy w Barcelonie Royal RC Bruxelles pokonał Banbridge 6:2. Belgowie zajęli pierwsze miejsce w grupie i zakwalifikowali się do dalszej fazy rozgrywek.

Zdjęcie Grunwald Poznań /WALDEMAR WYLEGALSKI /East News

Poznaniacy we wcześniejszych spotkaniach przegrali z drużyną z Brukseli 2:6 i pokonali Banbridge HC z Irlandii Północnej 6:0. Grunwald, by awansować do 1/8 finału, musiał liczyć na zwycięstwo Irlandczyków w niedzielnym pojedynku. Belgowie wygrali jednak pewnie i to oni wystąpią w przyszłym roku w następnej rundzie.



Grunwald był jedynym reprezentantem Polski w LM.

W rozgrywkach obowiązuje dość nietypowa punktacja. Za wygraną zespół otrzymuje pięć punktów, za remis - dwa, za porażkę różnicą dwóch i mniej goli - jeden, a za wyższą przegraną - zero.



Wyniki:

Royal Racing Club Bruxelles - Banbridge HC 6:2 (3:2)

tabela

1. Royal RC 2 10 12-4

2. Grunwald 2 5 8-6

3. Banbridge HC 2 0 2-12