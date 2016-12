Już dziś półfinały hokejowego Pucharu Polski w Nowym Targu

TatrySki Podhale - Comarch Cracovia - to zestawienie drugiej półfinałowej pary rozpoczynającego się dziś turnieju finałowego Pucharu Polski hokeistów w Nowym Targu. O tym spotkaniu mówi się nawet, że to przedwczesny finał. Wcześniej GKS Tychy zagra z Tempish Polonią Bytom.

Zdjęcie Hokeiści Comarch Cracovii i GKS-u Tychy /Łukasz Krajewski /

- Przygotowania do turnieju przebiegały zgodnie z planem. Skupialiśmy się na taktyce. Wskazana była również przerwa świąteczna, gdyż na lodzie jesteśmy od lipca i nie było za wiele wolnego od tamtej pory - mówi obrońca krakowskiej drużyny Patryk Wajda. - Myślimy przede wszystkim o meczu z Podhalem. To mocna drużyna. Zagra u siebie i będzie to bardzo trudny przeciwnik do pokonania - dodaje.

Reklama

W ubiegłorocznej edycji tych rozgrywek "Szarotki" zmierzyły się z "Pasami" również na nowotarskim lodowisku, ale w spotkaniu finałowym. Wówczas górą byli krakowianie, którzy zwyciężyli aż 5-0, sięgając po Puchar Polski po raz drugi w historii.

- Święta, choć krótkie, pozwoliły nam na odpoczynek. W dobrych nastrojach rozstaliśmy się przed świętami, żegnając się Mikołajkami - informuje napastnik TatrySki Podhala Krzysztof Zapała. - Nikt nie narzekał, że musieliśmy się spotkać już w drugi dzień świąt. Przed nami cel - Puchar Polski i na ten moment nie ma nic ważniejszego. Nastawienie jest pozytywne, przystąpimy do gry w dobrych nastrojach. Jako gospodarze na pewno będziemy chcieli zrobić niespodziankę naszym kibicom - zapowiada czołowy strzelec gospodarzy 19. edycji Pucharu Polski.

Spotkanie TatrySki Podhale - Comarch Cracovia zaplanowano dziś na 19:30. Wcześniej, o 16 na lód w ramach pierwszego półfinału wyjdą hokeiści GKS-u Tychy i Tempish Polonii Bytom. Jutrzejszy finał rozpocznie się o 18:30.

Transmisje z wszystkich spotkań turnieju przeprowadzi TVP Sport.

Dwie pierwsze edycje Pucharu Polski w hokeju na lodzie odbyły się w 1969 i 1970 roku. Następnie powrócono do rywalizacji o to trofeum w 2000 roku. Najwięcej - aż sześciokrotnie Puchar Polski zdobyli hokeiści GKS-u Tychy, którzy posiadają pucharowe trofeum na własność (trzy triumfy z rzędu). Po dwa zwycięstwa mają Podhale Nowy Targ, Unia Oświęcim, STS Sanok oraz Cracovia. Po jednym pucharze zdobyli Naprzód Janów, GKS Katowice, TKH Toruń i JKH GKS Jastrzębie.

Sprzedaż biletów po 20 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy dla kobiet, emerytów, oraz dzieci, młodzieży i studentów) trwa w serwisie www.mt7.eu. Dziś (29.12) w godzinach od 9. do 14. bilety będzie można zakupić również w siedzibie klubu TatrySki Podhale przy Parkowej 14 w Nowym Targu. Następnie ruszy sprzedaż w kasie Miejskiej Hali Lodowej (ten sam adres).

Terminarz finałowego turnieju Pucharu Polski Nowy Targ 2016, Miejska Hala Lodowa, ul. Parkowa 14:

Półfinały, czwartek 29.12.2016

Godz. 16:00 GKS Tychy - Tempish Polonia Bytom

Godz. 19:30 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia

Finał, piątek 30.12.2016

Godz. 18:30 zwycięzcy półfinałów