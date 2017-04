Jarosław Byrski i Wojciech Wolski prowadzą obóz w Krakowie

W dniach 27-30 kwietnia 2017 roku na hokejowym stadionie Cracovii odbędzie się czwarta już edycja treningowego obozu „Byrski Camp”. Gościem specjalnym zajęć będzie były hokeista NHL – Wojciech Wolski. - Dla zawodników to jest niesamowite przeżycie – mówił pomysłodawca campu Jarosław Byrski.

Wojciech Wolski urodził się w Zabrzu, ale wychowywał się w Kanadzie. Jest zawodnikiem Mietałłurga Magnitogorsk i obecnie wraca do formy po ciężkiej kontuzji.

- Dla zawodników to jest niesamowite przeżycie. Widać też ogromne zaangażowanie Wojtka - mówił na konferencji prasowej Jarosławy Byrski.

Byrski od 1993 roku prowadzi hokejową szkołę w Toronto. Współpracuje także z czołowymi zawodnikami NHL.

W tym roku camp będzie poświęcony głównie szkoleniu bramkarzy. Zajęcia są bezpłatne. W ramach obozu PZHL zapewnia szkolenie na lodzie, a także po za nim. Dzieci mają też zajęcia teoretyczne.

- Uczą się nowych technik, sposobu poruszania się po lodzi. Ja uczę się od ich uśmiechów pasji. To też związane jest z tym, że czuję się Polakiem. Radość tych młodych pasjonatów sportu, robi duże wrażenie - mówił Byrski.

W tym roku Wojciech Wolski jest specjalnym gościem obozu. Jak sam przyznał, ani chwili nie wahał się, żeby przyjechać do Polski i szkolić młodych hokeistów.

- Wiedziałem, że muszę przyjechać - mówi Wolski.

Jak jest z poziomem młodych zawodników w Polsce w porównaniu z Kanadą?

- Myślę, że dużo im jeszcze brakuje, ale jak patrzę na chłopaków, którzy coś próbują robić, wiem, że oni jeszcze nie mieli okazji tego próbować. Tutaj mają szansę nauczyć się nowych rzeczy. Jak tak będzie przez trzy, cztery, pięć lat, to polski hokej będzie bardzo dobry - przyznał Wolski.

Z dużą wiarą w przyszłość wypowiadał się także prezes PZHL-u Dawid Chwałka.

- Ta ciężka praca napawa mnie optymizmem i wierzę, że naprawdę zagramy na tej olimpiadzie i to szybciej niż ktokolwiek się spodziewa - mówił i zaznaczał:

- To, że siedzą obok mnie Jarek i Wojtek, ludzie z tamtego świata i chcą przyjechać do Polski, żeby poświęcić swój prywatny czas, by wspierać nasz pomysł szkolenia młodzieży, to dla nas jest coś, co zasługuje na największy szacunek.

Zgrupowanie w Krakowie będzie prowadzone także przez specjalistę od szkolenia bramkarzy, kanadyjskiego trenera Charliego McTavisha. Obóz potrwa trzy dni.

Adrianna Kmak