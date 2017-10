IFH Helsinki - Comarch Cracovia w hokejowe Lidze Mistrzów

IFK Helsinki podejmuje Comarch Cracovię w szóstej kolejce hokejowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny nie mają już szans na wyjście z grupy. Transmisja w Eurosporcie 2.

"Pasy" walczą w Helsinkach o pierwsze punkty dla polskiego zespołu w tych rozgrywkach.

Mistrz Polski występuje w Lidze Mistrzów drugi sezon z rzędu. W tym meczu musi sobie radzić bez kontuzjowanego Kaspra Bryniczki i Bartosza Dąbkowskiego.

Krakowianie, przy głośnym wsparciu z trybun, starali się grać uważnie w obronie, by przy każdej okazji kontratakować. Udawało się zachowywać czyste konto bramkowe do 10. min. Wówczas Jarkko Malinen dostał podanie od stojącego za bramką Nordgrena i wypalił pod poprzeczkę dalszego rogu.

Później gospodarze zostali złapani w sześciu na lodzie, za co dostali karę mniejszą. W okresie przewagi mistrzowie Polski wyrównali po ... kontrze! Teddy da Costa podał prostopadle, Damian Kapica wyszedł sam na bramkarza, zwiódł go i posłał krążek do pustej bramki!

Wcześniej dobrą okazję miał Tomasz Sykora, lecz przegrał pojedynek z bramkarzem.

"Pasy" bojowo zaczęły II odsłonę. Petr Kalous spod bandy podał do Sykory, ten jednak dostał krążek zbyt blisko bramki i nie zdołał pokonać Niilo Halonena - Słowak przełożył na bekhend, Fin obronił parkanem.



Hokejowa Liga Mistrzów:



IFK Helsinki - Comarch Cracovia 1-1 (1-1, 0-0) trwa II tercja



Bramki:

1-0 Malinen (10. Z podania Nordgrena),

1-1 Kapica (13. z podania Da Costy w przewadze).

