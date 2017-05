Hokejowe MŚ. Przyjedzie Henrik Lundqvist. Aleksander Owieczkin kontuzjowany

Szwed Henrik Lundqvist z New York Rangers wzmocni reprezentację swojego kraju na mistrzostwach świata w hokeju na lodzie. Nie przyjedzie za to słynny rosyjski napastnik Aleksander Owieczkin z Washington Capitals.

Owieczkina zabraknie z powodu kontuzji.



Drużyna, w której występuje w NHL, odpadła właśnie z rozgrywek o Puchar Stanleya. W rywalizacji play off do czterech zwycięstw hokeiści Washington Capitals ulegli 3-4 broniącym tytułu Pittsburgh Penguins.



W czwartek agencja AP, powołując się na rosyjską federację, poinformowała, że Owieczkin zmagał się z urazem dolnej części ciała, wymagającym środków przeciwbólowych. W tej sytuacji nie będzie w stanie pomóc reprezentacji swojego kraju. Szczegóły kontuzji nie są dokładnie znane.



Uznawany za jednego z najlepszych zawodników świata 31-letni Owieczkin zdobył wiele medali ze "Sborną" - m.in. trzykrotnie wywalczył mistrzostwo świata (w 2008, 2012 i 2014 roku).



Wzmocniona zostanie natomiast reprezentacja Szwecji, do której ma dołączyć doświadczony bramkarz Henrik Lundqvist. Jego zespół New York Rangers odpadł po przegranej 2-4 serii meczów w play off z Ottawa Senators. 35-letni golkiper potwierdził, że pomoże reprezentacji "Trzech Koron", której kapitanem podczas mistrzostw świata jest jego brat bliźniak Joel.



W 2003 i 2004 roku Henrik Lundqvist wywalczył ze Szwecją srebrne medale mistrzostw świata. W 2006 roku w Turynie został mistrzem olimpijskim, a w 2014 w Soczi - wicemistrzem.