Hokejowe MŚ elity. Szwajcaria - Białoruś 3-0, USA - Włochy 3-0

Hokeiści Włoch i Białorusi potwierdzają podczas mistrzostw świata we Francji i Niemczech, że odstają od zespołów z elity i są na prostej drodze do spadku do Dywizji 1A. W środę Italia przegrała z USA 0-3, a Białoruś w tym samym stosunku uległa Szwajcarii.

W pierwszym środowym meczu w Kolonii Włosi oddali tylko dziewięć celnych strzałów, podczas gdy Amerykanie 32.



Faworyci objęli prowadzenie w 6. minucie po sprytnym strzale Brocka Nelsona. Hokeista New York Islanders podwyższył na 2-0 na początku drugiej tercji, mimo że Włosi atakowali w przewadze. Niespełna dwie minuty później Anders Lee strzelił trzeciego gola, gdy to jego zespół miał na lodzie o jednego zawodnika więcej.

W równolegle rozgrywanym meczu w Paryżu Szwajcarzy także mieli sporą przewagę, choć nieco mniejszą. Pewnie pokonali Białorusinów 3-0. Nasi wschodni sąsiedzi trzykrotnie musieli bronić się w osłabieniu w pierwszej tercji i w końcu stracili gola. Na 2-0 podwyższył Andres Ambuhl w 36. minucie, a wynik ustalił Cody Almond w połowie trzeciej tercji.



Grupa A

USA - Włochy 3-0 (1-0, 2-0, 0-0)

Bramki: Brock Nelson (6, 26), Anders Lee (28).



Kary: USA - 4, Włochy - 6 minut.



1. Łotwa 3 9 8-2

2. USA 4 9 15-7

3. Rosja 3 8 18-5

4. Szwecja 3 4 11-8

5. Słowacja 3 3 7-9

6. Niemcy 3 3 7-14

7. Dania 3 2 6-13

8. Włochy 4 1 4-18

Grupa B:

Szwajcaria - Białoruś 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Bramki: Reto Schappi (18), Andres Ambuhl (36), Cody Almond (48)



Kary: Szwajcaria - 6; Białoruś - 10 minut.



1. Kanada 3 9 17-3

2. Szwajcaria 4 9 14-8

3. Norwegia 3 6 8-6

4. Francja 3 5 11-7

5. Czechy 3 5 11-8

6. Finlandia 3 4 7-11

7. Słowenia 3 1 7-17

8. Białoruś 4 0 3-18

MZ