Hokejowe MŚ elity. Rosja - Dania 3-0, Czechy - Norwegia 1-0 po dogrywce

Rosja wygrała z Danią 3-0 w rozegranym w Kolonii (grupa A) meczu 4. serii rozgrywek grupowych hokejowych mistrzostw świata. W równolegle rozgrywanym spotkaniu grupy B w Paryżu Czesi wygrali z Norwegami 1-0 po dogrywce.

Zdjęcie Bramkarz reprezentacji Norwegii Lars Haugen podczas meczu z Czechami /PAP/EPA

W meczu grupy B w Paryżu Czesi pokonali Norwegów 1-0, a gola zdobyli dopiero w dogrywce. Bohaterem spotkania był norweski bramkarz Lars Haugen, który obronił 31 strzałów. Jego koledzy nie mieli wielu atutów w ofensywie (tylko 10 strzałów) i głównie się bronili. Haugen był jednak zaporą nie do pokonania.



Reklama

Dopiero w 2. minucie dogrywki, gdy obie ekipy grały trzech na trzech i na lodzie zrobiło się więcej miejsca, Czechom udało się skontrować i Jan Kovarz zdobył gola na wagę dwóch punktów. Haugen obronił, ale krążek odbił się od łyżwy Kovarza i wpadł do bramki.



W Kolonii faworyzowani Rosjanie długo kazali swoim fanom czekać na gole, ale gdy już zaczęli strzelać, to w ciągu 70 sekund zdobyli trzy. W każdej z tych trzech akcji widać było nieprzeciętne umiejętności indywidualne rosyjskich hokeistów.



Szczególnie efektowny był gol Siergieja Płotnikowa na 2-0. Padł po kapitalnej wymianie krążka Iwana Telegina z Siergiejem Andronowem. Duńczycy byli zaskoczeni do tego stopnia, że zostawiony sam przed bramką Płotnikow, miał tak dużo czasu, że mógł przekładać sobie krążek na łopatce kija, wyczekać aż bramkarz położy się na lodzie i podnieść krążek strzelając z bekhendu.



Co zaskakujące, Duńczycy oddali w drugiej tercji więcej strzałów od "Sbornej" (13-12). Po przerwie sytuacja wróciła jednak do normy z pierwszej części (9-3 dla Rosjan), ale mimo że faworyci dwunastokrotnie celowali w bramkę George Sorensena, to wynik już się nie zmienił.

Grupa A

Rosja - Dania 3-0 (0-0, 3-0, 0-0)

Bramki: Bogdan Kisielewicz (36), Siergiej Płotnikow (36), Nikita Gusiew (37).



Kary: Rosja - 2; Dania - 4 minuty.

1. Rosja 4 11 21-5

2. Łotwa 3 9 8-2

3. USA 4 9 15-7

4. Niemcy 4 5 10-16

5. Szwecja 3 4 11-8

6. Słowacja 4 4 9-12

7. Dania 4 2 6-16

8. Włochy 4 1 4-18

Grupa B:

Czechy - Norwegia 1-0 po dogrywce (0-0, 0-0, 0-0; 1-0)

Bramka - Jan Kovarz (62).



Kary: Czechy - 8; Norwegia - 4 minuty.

1. Kanada 3 9 17-3

2. Szwajcaria 4 9 14-8

3. Czechy 4 7 12-8



4. Finlandia 4 7 12-13



5. Norwegia 4 7 8-7

6. Francja 3 5 11-7

7. Słowenia 4 1 10-22

8. Białoruś 4 0 3-18

MZ