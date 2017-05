Hokejowe MŚ elity. Kanada - Francja 3-2, Szwecja - Łotwa 2-0

Hokeiści Francji byli bliscy sprawienia sensacji w meczu z Kanadą podczas mistrzostw świata (grupa B w Paryżu), ale faworyci odwrócili losy spotkania i wygrali 3-2. W równolegle toczonym boju grupy A w Kolonii Szwedzi wygrali z niepokonaną dotąd Łotwą 2-0 i zrobili duży krok w drodze do awansu do ćwierćfinału.

Zdjęcie Kanadyjczyk Brayden Point w ataku na francuską bramkę /PAP/EPA

"Trójkolorowi" nie wystraszyli się wielkich faworytów do mistrzowskiego tytułu. Grali szybko, agresywnie i bardzo odpowiedzialnie w defensywnie. Kanadyjczycy nie atakowali w wyrafinowany sposób, a taktyka oparta na szybkości i indywidualnych umiejętnościach poszczególnych zawodników nie przynosiła efektów.



Reklama

Po dwóch tercjach był remis 2-2, ale oba gole Kanadyjczycy strzelili dopiero, gdy atakowali pięciu na czterech. Prowadzenie dał im Ryan O'Reilly po kapitalnej wymianie krążka i perfekcyjnym, niesygnalizowanym strzale z bekhendu w "okienko". Wyrównał Olivier Dame-Malka po kontrze Francuzów, gdy zasłonięty kanadyjski bramkarz przepuścił krążek po mocnym strzale z niebieskiej linii.

Na początku drugiej tercji Francuzi wykorzystali przewagę liczebną, Stephane da Costa znakomicie wypatrzył na czystej pozycji Damiena Fleury'ego, a ten trafił do odsłoniętej bramki. Przewaga Kanady rosła, lecz rywale długo rozbijali ich ataki. Stracili prowadzenie w ostatniej minucie drugiej tercji, gdy bronili się w osłabieniu.

"Trójkolorowi" stracili trzeciego gola w bardzo pechowych okolicznościach. Marc-Eduard Vlasic nie trafił w bramkę, ale krążek odbił się od bandy, a później od kija pechowo interweniującego Jonathana Janila i wpadł do francuskiej bramki.

Po chwili Jeff Skinner został odesłany do szatni za kłucie kijem bramkarza, a Dame-Malka trafił na dwie minuty na ławkę kar za to, że wymierzył sprawiedliwość tłukąc Kanadyjczyka kijem w twarz. Francja nie wykorzystała jednak trzyminutowego okresu gry w przewadze. Ambitnie walczyła do końca, lecz faworyci nie wypuścili z rąk skromnej zaliczki i wygrali 3-2.

W Kolonii Szwedzi pokonali Łotwę 2-0. Hokeiści "Trzech Koron" objęli prowadzenie w 10. minucie, gdy Gabriel Landeskog odważnie wjechał przed bramkę i wpakował krążek do siatki. Łotewski bramkarz długo nie mógł uwierzyć, że przepuścił strzał. Wydawało się, że dokładnie zasłonił krótki róg, ale mimo tego Szwed znalazł drogę do bramki.

Na 2-0 podwyższył Elias Lindholm w 57. minucie po pięknej akcji i już po chwili Łotysze wycofali bramkarza, ale po zaledwie 11 sekundach Janis Sprukts zarobił karę i Elvis Merzlikins wrócił do bramki.

Grupa A

Szwecja - Łotwa 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)

Bramki: Gabriel Landeskog (10), Elias Lindholm (57).



Kary: Szwecja - 16; Łotwa - 6 minut.

Rosja - Dania 3-0 (0-0, 3-0, 0-0)

Bramki: Bogdan Kisielewicz (36), Siergiej Płotnikow (36), Nikita Gusiew (37).



Kary: Rosja - 2; Dania - 4 minuty.

1. Rosja 4 11 21-5



2. USA 4 9 15-7

3. Łotwa 4 9 8-4



4. Szwecja 4 7 13-8

5. Niemcy 4 5 10-16

6. Słowacja 4 4 9-12

7. Dania 4 2 6-16

8. Włochy 4 1 4-18

Grupa B:

Kanada - Francja 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)

Bramki: dla Kanady - Ryan O'Reilly (6), Claude Giroux (40), Marc-Edouard Vlasic (43); dla Francji - Olivier Dame-Malka (9), Damien Fleury (22).



Kary: Kanada - 33 minuty (w tym 5 i 20 minut dla Jeffa Skinnera); Francja - 10.

Czechy - Norwegia 1-0 po dogrywce (0-0, 0-0, 0-0; 1-0)

Bramka - Jan Kovarz (62).



Kary: Czechy - 8; Norwegia - 4 minuty.

1. Kanada 4 12 20-5

2. Szwajcaria 4 9 14-8

3. Czechy 4 7 12-8



4. Norwegia 4 7 8-7

5. Finlandia 4 7 12-13

6. Francja 4 5 13-10

7. Słowenia 4 1 10-22

8. Białoruś 4 0 3-18

MZ