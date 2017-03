Hokejowe MŚ Dywizji 1B kobiet. Trener Polek: Priorytetem jest utrzymanie

Zespoły Słowacji, Kazachstanu, Włoch, Łotwy i Chin będą w Katowicach rywalami polskich hokeistek w kwietniowych mistrzostwach świata Dywizji 1B. „Priorytetem będzie utrzymanie” – powiedział trener kadry Grzegorz Klich.

Polki rok wcześniej wywalczyły awans na ten poziom wygrywając MŚ Dywizji 2A w słoweńskim Bledzie.

W styczniu juniorska kadra Polski, też prowadzona przez Klicha, zajęła w Katowicach trzecie miejsce w mistrzostwach świata U-18 Dywizji 1 B. Sześć zawodniczek z tego zespołu zostało powołanych do ekipy seniorskiej, która rozpoczęła zgrupowanie w Katowicach od zajęć w "małym Spodku".

"Przygotowania są bardzo podobne do tych styczniowych z juniorkami. W poniedziałek przeniesiemy się na lodowisko w Janowie, gdzie będzie rozgrywany turniej. We wtorek i środę w Ostrawie rozegramy dwa sparingi z reprezentacją kanadyjskiego regionu Ontario. To będą ostatnie sprawdziany" - dodał Klich.

Podobnie jak w przypadku mistrzostw juniorek kwietniowe mecze Polek zaplanowano na godzinę 20.

"I tak też mamy ustawione treningi. Trochę to wymaga zmian w harmonogramie dnia, bo później jest kolacja, później się wstaje. Poprzednio ten system zdał egzamin. Na pewno dziewczyny czują stres, ale zagrają przed własną publicznością, która powinna pomóc, tak jak to miało miejsce w styczniu" - ocenił selekcjoner.

Zestaw styczniowych rywali był podobny do seniorskiego. Młode Polki pokonały Kazachstan 4-2, Chiny 1-0, Wielką Brytanię 2-1, przegrały z Włoszkami 0-1 i Dunkami 0-2.

Klich był pozytywnie zaskoczony wywalczeniem wtedy trzeciego miejsca w turnieju przez jego zespół. Wraz z zawodniczkami dziękował za wsparcie bardzo licznej publiczności. Juniorki w ostatnim spotkaniu pokonały Chinki 1-0, seniorki też skończą swoje zawody pojedynkiem z tym przeciwnikiem.

"Pierwsze dwa mecze zadecydują o tym, o co będziemy potem walczyć. Znamy potencjał rywali. Priorytetem jest utrzymanie, ale oczywiście na każdy mecz wyjdziemy z nastawieniem, że jest 0-0 i po to, by go wygrać" - stwierdził trener.

Program mistrzostw:

8 kwietnia

Włochy - Łotwa 13.00

Chiny - Kazachstan 16.30

Polska - Słowacja 20.00

9 kwietnia

Łotwa - Chiny 13.00

Słowacja - Włochy 16.30

Kazachstan - Polska 20.00

11 kwietnia

Słowacja - Chiny 13.00

Łotwa - Kazachstan 16.30

Polska - Włochy 20.00

12 kwietnia

Kazachstan - Słowacja 13.00

Włochy - Chiny 16.30

Łotwa - Polska 20.00

14 kwietnia

Kazachstan - Włochy 13.00

Słowacja - Łotwa 16.30

Chiny - Polska 20.00