Hokejowa Liga Mistrzów. Larkin, Goc i trener Simpson zawieszeni

Komisja hokejowej Ligi Mistrzów zawiesiła zawodników niemieckiego zespołu Adler Mannheim: Thomasa Larkina i Nicolaia Goca oraz trenera Seana Simpsona.

Zdjęcie Thomas Larkin /AFP

Larkin został zawieszony na cztery mecze, Goc i Simpson - na jeden.



Kary to efekt incydentów, do jakich doszło w końcówce zeszłotygodniowego meczu ze szwedzkim Brynas IF w Lidze Mistrzów, wygranego 2-1 przez Brynas.



Niemcy prowadzili w tamtym meczu od drugiej minuty po bramce, którą zdobył Devin Setoguchi. Nie dowieźli jednak zwycięstwa do końca.

W 58. minucie wyrównał Jacob Blomqvist, a na 52 sekundy przed końcem losy meczu odwrócił Linus Olund.

W nerwowej końcówce posypały się kary. Larkin został odesłany na ławkę kar za nadmierną ostrość w grze i przeszkadzanie, Goc za atak na głowę rywala. Obaj zostali zawieszeni przez komisję ligi.

Za nerwowe reakcje na ławce ukarany został też szkoleniowiec Adler Mannheim.



WS