Comarch Cracovia - IFK Helsinki. Krakowianie liczą na historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów

- Mamy dużą radość z grania z tak dobrymi przeciwnikami w Hokejowej Lidze Mistrzów. Chcemy się pokusić o historyczne punkty w tych rozgrywkach - powiedział obrońca Comarch Cracovii Mateusz Rompkowski dzień przed meczem z IFK Helsinki (Tauron Kraków Arena; godz. 19.30).

Zdjęcie Obrońca Comarch Cracovii Mateusz Rompkowski /Jakub Gruca /Newspix

Hokej powraca do największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. Sprzedano około pięciu tysięcy biletów. Można kupować je przez internet, a także w siedzibie klubu na ul. Wielickiej i kasach przy stadionie piłkarskim na ul. Kałuży.

Mistrzowie Polski przegrali cztery poprzednie spotkania i stracili szansę na wyjście z grupy, ale we wtorek chcą odnieść historyczne zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach.

Po wysokich porażkach na wyjazdach w pierwszych dwóch spotkaniach, w rewanżach zaprezentowali się z dużo lepszej strony i zarówno z mistrzem Niemiec - RB Monachium, jak i wicemistrzem Szwecji - Brynaes IF przegrali zaledwie jedną bramką.

Finowie, podobnie jak Cracovia, przegrali wszystkie cztery dotychczasowe spotkania w Lidze Mistrzów, ale to mocny zespół, który od lat jest w czołówce fińskiego hokeja.

"Mieliśmy cały tydzień na przygotowania do jutrzejszego meczu. Przećwiczyliśmy różne warianty zarówno te związane z obroną, jak i atakiem, grę w przewadze i osłabieniu. Dzisiaj mamy jeszcze ostatni trening, ale myślami jesteśmy już przy starciu z Helsinkami. Cieszymy się na ten mecz. Jak wiele razy powtarzam, jest to hokejowe święto" - powiedział trener Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek, cytowany przez serwis internetowy "Pasów".

"IFK Helsinki to bardzo mocny zespół. Charakteryzuje się dobrą jazdą na łyżwach, przeglądem gry i wyszkoleniem techniczno-taktycznym. Jest to podobny zespół jak Red Bull Monachium i Brynaes IF. Musimy uważnie zagrać od pierwszej do ostatniej sekundy meczu. Jeśli chcemy uzyskać dobry wynik, nie możemy popełniać błędów, musimy mieć za to stuprocentową koncentrację" - dodał trener Cracovii.

Faza grupowa Ligi Mistrzów zakończy 11 października. Awans do fazy pucharowej wywalczą po dwie drużyny z każdej z ośmiu grup. Play-offy rozpoczną się 31 października. W trzech pierwszych rundach rozgrywane będą dwa mecze (u siebie i na wyjeździe), a losy finału rozstrzygną się w jednym spotkaniu (6 lutego 2018 roku).

Tabela grupy G:

1. Red Bull Monachium 4 12 16-6 - awans

2. Brynaes IF 4 11 20-7 - awans

3. IFK Helsinki 4 1 8-17

4. Comarch Cracovia 4 0 5-19