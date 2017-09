Małżeństwo Jamesa rozpadło się przez transfer do Bayernu

Zmiana kraju okazała się przyczyną rozstania Jamesa Rodrigueza z Danielą Ospiną. Para przez sześć lat tworzyła małżeństwo i wspólnie wychowywała córkę. Kontynuacja związku okazała się niemożliwa przez, jak tłumaczy Kolumbijka, decyzję piłkarza o przejściu do Bayernu Monachium. - Chciałam kontynuować pracę w Hiszpanii i Kolumbii, więc nie zdecydowałam się na przeprowadzkę do Niemiec. Jest to naturalnie trudny i smutny moment, ale na szczęście udało nam się przetrwać go z dojrzałością i spokojem - powiedziała Ospina. Dostawca: x-news