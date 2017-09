Robert Lewandowski zdecydowany na transfer do Realu Madryt?

Według dziennika "AS", Robert Lewandowski poinstruował swoich agentów, aby doprowadzili do jego transferu do Realu Madryt. Chęć opuszczenia Monachium jest pokłosiem afery związanej z niedawną krytyką napastnika, dotyczącą polityki Bayernu. Jak donosi gazeta, w trakcie obecnego sezonu ma dojść do serii spotkań pomiędzy zarządem Bayernu, a agentami Polaka, którzy wspólnie ustalą cenę za zawodnika. Dziennik zwraca uwagę na fakt, że dla snajpera "Bawarczyków" to ostatni dzwonek, aby dołączyć do wymarzonego klubu, ponieważ Real raczej nie sprowadza piłkarzy po 30. roku życia. Press Focus/x-news