Robert Lewandowski wrócił do treningów z Bayernem

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bayern Monachium rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Do zespołu na otwartej sesji treningowej dołączyli z dłuższych urlopów m.in. Robert Lewandowski, Thiago, czy David Alaba. Po raz pierwszy kibicom mistrza Niemiec zaprezentował się Corentin Tolisso. Bayern zapłacił Olympique Lyon za Francuza 41,5 miliona euro, co jest rekordem transferowym klubu. DE RTL TV/x-news