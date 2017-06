Usain Bolt w Borussii Dortmund?

Rekordzista świata w biegu na 100 i 200 m, Usain Bolt, zapowiedział, że weźmie udział w zgrupowaniu piłkarzy Borussii Dortmund. Jamajczyk zapewnił, że będzie przykładał się do wspólnych treningów z BVB i to nie jest jeden z jego żartów. - Zamierzam trenować z zespołem Borussii. Zobaczymy, co będzie dalej. Gdy będę gotów, by pojawić się na boisku, poinformuję o tym sztab szkoleniowy i spróbuję swoich sił. Jeżeli to nie nastąpi, to raczej będę siedział cicho - zakomunikował dziennikarzom Bolt. Press Focus/x-news