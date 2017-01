Gdzie byłby Bayern bez „Lewego”?

22 gole i 4 asysty w 25 meczach. To dorobek Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Monachium w obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dwie z tych bramek polski napastnik zdobył w inaugurującym rywalizację na niemieckich boiskach w 2017 roku spotkaniu z Freiburgiem, zakończonym wynikiem 2-1. Ten wyczyn skłonił ekspertów zza naszej zachodniej granicy do znalezienia odpowiedzi na pytanie: gdzie byłby Bayern bez „Lewego”?/Press Focus/x-news