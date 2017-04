Zamach terrorystyczny na piłkarzy BVB. Większa ostrożność w Bundeslidze

Po wtorkowym zamachu terrorystycznym na piłkarzy Borussii Dortmund, w którym ucierpiał Marc Bartra, zwiększono ostrożność przy okazji meczów Bundesligi.

Zdjęcie Piłkarze Borussii Dortmund i innych ekip Bundesligi będą pod zwiększoną ochroną. /PAP/EPA

Większe siły policji wokół stadionów, uzbrojone także w broń maszynową, a przede wszystkim wzmocnienie policyjnej eskorty autokarów wiozących piłkarzy - to nowe dyrektywy.

W sobotę, o godz. 15:30 piłkarze Borussii Dortmund podejmą Eintracht Frankfurt. Po wtorkowym ataku na autokar drużyny gospodarzy zapowiedziano też, że służby będą pracować ze wzmożoną czujnością. "Reagujemy adekwatnie do sytuacji" - zaznaczyli przedstawiciele policji.

Zwiększono liczbę funkcjonariuszy pracujących przy meczu w porównaniu do pierwotnie planowanej. Dokładnie sprawdzają oni teren w pobliżu stadionu, a kontrola będzie kontynuowana w najbliższych godzinach.

"Szukamy jakichkolwiek podejrzanych przedmiotów" - poinformował rzecznik prasowy policji.

We wtorkowy wieczór niedługo przed planowanym rozpoczęciem meczu Ligi Mistrzów z AS Monaco, eksplozje trzech ładunków wybuchowych uszkodziły autokar wiozący piłkarzy BVB z hotelu na stadion. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra, który przeszedł w szpitalu operację złamanej ręki. Działacze i trenerzy relacjonowali, że wszyscy zawodnicy byli wstrząśnięci. Spotkanie zostało przełożone na środę i odbyło się bez incydentów, ale nie brakowało opinii, że to za wcześnie, aby poradzić sobie z traumą. Borussia przegrała 2-3.

Wciąż toczy się śledztwo w sprawie wspomnianego ataku. Do mediów trafiła informacja o trzech listach powiązanych ze sprawą, w których pojawiały się odniesienia islamskie i żądania wycofania samolotów z Syrii. Niemiecka policja zaznaczyła, że badana jest autentyczność tych wiadomości, a rozpatrywana jest również wersja, że ich autorami są pseudokibice, przestępcy lub przedstawiciele grup skrajnie prawicowych.