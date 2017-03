Xabi Alonso ogłosił, że kończy karierę

Xabi Alonso, pomocnik Bayernu Monachium, ogłosił, że po zakończeniu sezonu kończy karierę piłkarską, która obfitowała w wiele sukcesów.

35-letni zawodnik podał tę wiadomość, potwierdzając krążące od dwóch miesięcy plotki, w czwartek na portalach społecznościowych.

"To nie była łatwa decyzja, ale myślę, że podjąłem ją w odpowiednim czasie. Zawsze uważałem, że lepiej odejść wcześniej niż później. Wciąż czuję się dobrze, jednak to jest ten właściwy moment" - powiedział Xabi Alonso.

"Chciałem zakończyć karierę, grając na najwyższym poziomie, a tak jest w Bayernie" - dodał.

Pomocnik w Monachium występuje od 2014 roku, zdobywając z Bawarczykami dwa razy z rzędu mistrzostwo Niemiec. W tym sezonie Bayern także jest w drodze po tytuł, będąc liderem Bundesligi z siedmioma punktami przewagi nad kolejnym zespołem.

Xavi Alonso karierę zaczynał w Realu Sociedad San Sebastian z rodzinnego Kraju Basków. Krótko był wypożyczony do SD Eibar, a w 2004 roku przeniósł się z San Sebastian do Liverpool FC. Z "The Reds" rok później wygrał Ligę Mistrzów po pamiętnym finale w Stambule, kiedy angielski zespól odrobił trzybramkową stratę z AC Milan, by zwyciężyć po rzutach karnych.

Następnie Xabi Alonso został piłkarzem Realu Madryt. Z "Królewskimi" ma na koncie również triumf Lidze Mistrzów (2014), a także m.in. mistrzostwo Hiszpanii w 2012 roku, ostatnie tego klubu.

Pomocnik osiągał też sukcesy z reprezentacją Hiszpanii, dwa razy zostając mistrzem Europy i wywalczając mistrzostwo świata.



