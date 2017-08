Dublet Roberta Lewandowskiego pozwolił Bayernowi Monachium pokonać Werder Brema 2-0 (0-0) w sobotnim spotkaniu 2. kolejki Bundesligi. Dla "Lewego" to drugie i trzecie trafienie w tym sezonie.

W kadrze Bayernu na to spotkanie zabrakło Portugalczyka Renato Sanchesa, który postanowił szukać szczęścia w innym klubie (jest łączony z Liverpoolem i Chelsea), a Carlo Ancelotti pozwolił mu wyjechać na rozmowy z innym klubem.

"Sanchesa nie ma z nami. W związku z tym, że ma kilka ofert, poprosił trenera o zgodę na wyjazd, a on mu jej udzielił - powiedział dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzic.

Bawarczycy osiągnęli nieznaczną przewagę na początku. W pierwszych 10 minutach nie zagrozili jednak bramce Jirziego Pavlenki.



W 16. min na strzał zza pola karnego zdecydował się Franck Ribery, ale nie trafił.



w 30. min gospodarze powinni wyjść na prowadzenie. Po rzucie rożnym piłka trafiła pod nogi Theodora Gebre Selassiego, ten jednak trafił w nogi obrońcy. Do siatki nie uderzył też dobijający Ludwig Augustinsson.



W 38. min rywalami zakręcił Ribery i dośrodkował na głowę Arjena Robbena, ten jednak główkował minimalnie obok bramki.



Robert Lewandowski szukał miejsca w polu karnym, ale zaparkowany tam "autokar" Werderu w I połowie nie pozwolił na nic atakującemu.



W ostatnim akcencie I części, Joshua Kimmich uderzył z 20 m obok słupka.



W 55. min Bayern stworzył zagrożenie po rzucie rożnym, ale Arturo Vidal główkował za słabo, a Mats Hummels nie sięgnął piłki, by zmienić kierunek jej lotu.



Widząc bezsilność ofensywy, Carlo Ancelotti, po 63 minutach meczu, za Robbena posłał Comana. Niewiele to zmieniło, znacznie ciekawiej zapowiadały się kontry gospodarzy, niż żmudnie i mozolnie budowane ataki "Bawarczyków".



W 66. min Werder, po szybkim wypadzie, miał przewagę liczebną, lecz zmarnował ją Maximilian Eggestein podaniem "do nikogo".



Dopiero ofensywy wypad Davida Alaby, podanie do niego za plecy obrońców zaowocowały "setką" dla gości. Alaba dograł przed bramkę,. a "Lewy" w fantastyczny sposób, piętką, skierował piłkę do siatki!

Dwie minuty później Robert kontynuował swe popisy. Wbiegł między trójkę rywali, później, trochę przypadkowo (piłka mu uciekła, ale podążył za nią), przeszedł kolejnego, by strzałem z lewej nogi, między nogi Roberta Bauera i bramkarza Pavlenki skierował piłkę do siatki!

W 85. min boisko opuścił Arturo Vidal. Chilijczyka zmienił Sebastian Rudy.

2. kolejka Bundesligi:

Werder Brema - Bayern Monachium 0-2 (0-0)



