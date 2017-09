Waldemar Sobota strzelił zwycięskiego gola w 2. Bundeslidze

Gol Waldemara Soboty dał zwycięstwo FC St. Pauli w wyjazdowym meczu z FC Nuernberg 1-0 w piątej kolejce 2. Bundesligi.

Zdjęcie Waldemar Sobota /AFP

Goście skutecznie się bronili i nie mieli wiele do zaoferowania w ofensywie, a mimo tego wygrali.

Trzy punkty zapewnił im polski piłkarz, który wykazał się sprytem w 63. minucie. Bramkarz gości Robin Himmelmann daleko wykopał piłkę, "główkę" wygrał obrońca gospodarzy i gdy wydawało się, że do futbolówki dopadnie Eduard Loewen lub Thorsten Kirschbaum, zerwał się do niej Sobota i uprzedzając rywali, posłał piłkę do siatki.

Piłkarze z Norymbergii nie mogli uwierzyć, że stracili gola w taki sposób. Po ostatnim gwizdku sędziego długo siedzieli na murawie nie mogąc przełknąć goryczy porażki.

Sobota, który wszystkie mecze obecnego sezonu rozpoczynał w wyjściowym składzie FC St. Pauli, w poniedziałek opuścił boisko tuż przed końcem spotkania.

FC Nuernberg - FC St. Pauli 0-1 (0-0)