VFL Wolfsurg - Hannover 96 1-0 w 2. rundzie Pucharu Niemiec

VFL Wolfsburg pokonał Hannover 96 1-0 i awansował do 1/8 Pucharu Niemiec. Jakub Błaszczykowski pokazał kilka dobrych zagrań i został zmieniony dopiero w doliczonym czasie gry.

Zdjęcie Radość graczy Wolfsburga /PAP

Druga runda Pucharu Niemiec jest 1/16 finału. W pierwszej rundzie obie drużyny miały zdecydowanie słabszych rywali - Wolfsburg wyeliminował czwartoligowy Eintracht Norderstedt (1-0), zaś Hannover wygrał 6-2 z piątoligowcami z SC Bonner.

Spotkanie w wyjściowym składzie gospodarzy rozpoczął Jakub Błaszczykowski.