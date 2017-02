VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 2-1. Jakub Błaszczykowski wszedł z ławki

Jakub Błaszczykowski rozegrał pół godziny w meczu 20. kolejki Bundesligi VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (2-1). W 67. minucie reprezentant Polski uchronił "Wilki" przed stratą gola wybijając piłkę niemal z linii bramkowej.

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski /AFP

Pozycja Błaszczykowskiego w VfL Wolfsburg nie jest zbyt mocna. Polak rzadko ma szansę gry w podstawowym składzie. Podobnie było w spotkaniu z TSG Hoffenheim, w którym cały mecz na ławce rezerwowych spędził Eugen Polanski.



"Wilki" są blisko strefy spadkowej i każde zdobyte punkty przez ten zespół są niezwykle cenne. Pierwsza połowa nie była jednak zbyt udana w wykonaniu gospodarzy. W 26. minucie goście strzelili gola, a Diego Benaglio do kapitulacji zmusił Steven Zuber.



Od początku drugiej połowy VfL ruszył do odrabiania strat i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 50. minucie znakomicie z pierwszej piłki lewą nogą "huknął" Maximilian Arnold. Oliver Baumann nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję.



W 60. minucie na boisku pojawił się Błaszczykowski, który zastąpił Vieirinhę. Kilka minut po wejściu polski pomocnik uratował swój zespół przed stratą gola. Odważnie w pole karne wbiegł Adam Szalai. Węgier strzelił z 12 metrów, piłka odbiła się od nogi jednego z obrońców, końcami palców futbolówkę sięgnął jeszcze Benaglio, ale ta zmierzała do bramki. Na szczęście dla "Wilków" w porę zdążył Błaszczykowski.



W 71. minucie mogło być 2-1 dla gospodarzy, ale strzał Yannicka Gerhardta z ostrego kąta obronił Baumann. Bramkarz TSG nie miał nic do powiedzenia dwie minuty później, kiedy to po rzucie wolnym piłka trafiła do Daniela Didaviego, a ten z bliska wpakował piłkę do siatki.



Niespełna kwadrans przed końcem bliski szczęścia był Mario Gomez. Baumann jednak zatrzymał futbolówkę na linii bramkowej.

Wynik nie uległ już zmianie i "Wilki" zapisały na swoim koncie cenne trzy punkty.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 2-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Zuber (26), 1-1 Arnold (50), 2-1 Didavi (73)

