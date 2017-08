VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund w 1. kolejce Bundesligi NA ŻYWO

W "polskim" meczu VfL Wolfsburg mierzy się z Borussią Dortmund w 1. kolejce Bundesligi. Śledź relację na żywo w Interii.

O ile Łukasza Piszczka w wyjściowym składzie BVB mogliśmy być pewni, o tyle występ od pierwszej minuty Jakuba Błaszczykowskiego stał pod znakiem zapytania. Za sprawą decyzji szkoleniowca WFL Wolfsburg obu reprezentantów Polski mogliśmy oglądać na boisku od początku spotkania.

Pierwsze minuty należały do Borussii, zespół gospodarzy długo rozgrywał piłkę. Udokumentowaniem optycznej przewagi była akcja z 3 minuty. Z prawej strony pola karnego centrował Pulisic, ale jego dograniu zabrakło precyzji.

W 6. minucie w pole karne wpadł Łukasz Piszczek, lecz podał niedokładnie i piłka została wybita poza linię boczną. Po chwili "Piszczu" został ostro potraktowany niedaleko pola karnego rywali, ale sędzia nie dopatrzył się faulu i nie użył gwizdka.

Chwilę później do strzału głową, po dośrodkowaniu Sahina, doszedł Dan-Axel Zagadou, ale futbolówka poszybowała ponad poprzeczką.

W 12. Minucie do pierwszej tak dogodnej sytuacji doszedł zespół z Wolfsburga. Dogodna piłka spadła na nogę Didaviego, który złożył się do soczystego strzału, ale jego uderzenie w ostatniej chwili zablokowali defensorzy Borussii.

Trzy minuty później do wysokiego wyjścia z bramki, po prostopadłym podaniu, został zmuszony Roman Burki. Golkiper dortmundczyków dobrze ocenił sytuację i jako pierwszy sięgnął piłkę, oddalając zagrożenie.

W 18. min przed fantastyczną szansą stanęli gospodarze, wyprowadzając bardzo składną akcję. Ostatnim podaniem popisał się Pulisic, dogrywając z prawej strony w kierunku dalszego słupka, ale Gonzalo Castro bardzo chybił, strzelając z pierwszej piłki.

Borussia wreszcie udokumentowała przewagę w 22. min, a w rolę strzelca gola wcielił się Christian Pulisic, który strzelił przy słupku z 16. metra. Asystą, po podaniu Aubameyanga, popisał się Goetze.

W 25. min goście byli bliscy podwyższenia prowadzenia. Szybko dwie bramki mógł skompletować Pulisic, wygrał pojedynek główkowy po centrze Aubameyanga, ale strzelił nad poprzeczką.

Dwie minut później, po niesamowitym strzale Marca Bartry, było 0-2 dla BVB! Wychowanek Barcelony został obsłużony świetnym podaniem i niepilnowany w polu karnym popisał się cudownym, technicznym strzałem. Piłka poszybowała nad interweniującym Casteelsem i zatrzepotała w siatce.

Ogromny pech Jakuba Błaszczykowskiego w 41. min. Reprezentant Polski musiał być opatrywany poza murawą i niestety konieczne okazało się przeprowadzenie zmiany. Polaka zastąpił Nany Dimata. Do czasu odniesienia urazu Kuba był mało widoczny na boisku, spisując się znacznie poniżej możliwości. To zła wiadomość dla selekcjonera Adama Nawałki, który liczy na Błaszczykowskiego w dwóch zbliżających się meczach o punkty w el. do mistrzostw świata.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2 - przerwa



Bramki: Pulisic 0-1 (22.), Bartra 0-2 (27.)