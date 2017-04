VfL Wolfsburg - Bayern Monachium 0-6. Dublet Lewandowskiego, Bayern mistrzem Niemiec

To był nokaut! Bayern Monachium rozgromił na wyjeździe VfL Wolfsburg 6-0 (3-0) w ostatnim sobotnim meczu 31. kolejki Bundesligi i zapewnił sobie 27. w historii oraz piąty z rzędu tytuł mistrza Niemiec. Dwa gole dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski, który objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców.

Zdjęcie Pojedynek reprezentantów Polski /PAP/EPA

Po remisie RB Lipsk, Bayern Monachium mógł zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec już w sobotę. Aby tego dokonać, zespół Carlo Ancelottiego musiał pokonać VfL Wolfsburg z Jakubem Błaszczykowskim w składzie.



Kibice zgromadzeni na Volkswagen-Arena nie musieli długo czekać na pierwsze emocje. Już w 7. minucie środkiem boiska przedarł się Robert Lewandowski, ale snajper monachijczyków nie zdołał oddać celnego strzału na bramkę Koena Casteelsa. Chwilę później, po wrzutce "Lewego" z lewej strony boiska, minimalnie chybił Thomas Mueller, który nieoczekiwanie wyszedł w podstawowym składzie "Dumy Bawarii".



Niemiec był bardzo aktywny i kilka minut później dał się sfaulować przed polem karnym Wolfsburga. Do piłki podszedł David Alaba, który pięknym strzałem, w samo okienko, dał prowadzenie Bawarczyków. Dwie minuty później, Lewandowski zszedł do środka i uderzył z linii pola karnego, a na linii bramkowej kapitalną paradę zanotował Casteels. Bramkarz "Wilków" zatrzymał również dobitkę Muellera.



Gospodarze mogli odpowiedzieć po dośrodkowaniu Ricardo Rodrigueza z rzutu rożnego, kiedy głową uderzył Robin Knoche. Dobrą interwencję zanotował jednak Sven Ulreich.



Zmiana ustawienia i wyjście z trójką: Coman-Mueller-Lewandowski przyniosło efekt. To właśnie trójkowa akcja Niemca, Francuza i Polaka przyniosła drugiego gola Bawarczykom. Kingsley Coman obsłużył podaniem Muellera, a ten zagrał do Lewandowskiego. "Lewy" przymierzył z linii pola karnego i nie dał szans Casteelsowi. Dla kapitana reprezentacji Polski był to już 27. gol w tym sezonie Bundesligi oraz czternasty w karierze strzelony Wolfsburgowi.



Dziewięć minut później, Lewandowski trafił po raz drugi. Idealnym podaniem popisał się Coman, który zagrał do niepilnowanego Polaka na szósty metr, a ten dopełnił formalności. Bramka pozwoliła "Lewemu" objąć prowadzenie w klasyfikacji strzelców Bundesligi przed Pierre'em-Emerickiem Aubameyangiem z Borussii Dortmund.



Trener "Wilków" Andries Jonker w przerwie postanowił przeprowadzić ofensywną zmianę, której "ofiarą" padł Kuba Błaszczykowski. Reprezentanta Polski zastąpił Vieirinha. Możliwe jednak również, że powodem zejścia Kuby był uraz, którego nabawił się w jednym ze starć pod koniec pierwszej części spotkania.



Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy blisko zdobycia drugiej bramki był Alaba, ale Austriak trafił tylko w słupek bramki Wolfsburga. Przy okazałym prowadzeniu monachijczycy rozpoczęli nieco swobodniejszą grę. Z ostrego kąta spróbował Coman, ale zabrakło mu precyzji, aby wpisać się na listę strzelców.

W 66. minucie, w swoim stylu, ze skrzydła do środka zszedł Arjen Robben, który płaskim strzałem w krótki róg podwyższył prowadzenie zespołu Carlo Ancelottiego. Kilkanaście minut później drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Luiz Gustavo, który faulował Renato Sanchesa.

Osłabione "Wilki" nie potrafiły stawić czoła nowemu-staremu mistrzowi Niemiec. Lewandowski trafił w słupek, ale do piłki dopadł Mueller, który podwyższył prowadzenie "Dumy Bawarii" na 5-0. Bawarczykom wciąż było jednak mało. Robben wrzucił piłkę w pole karne z lewego skrzydła, a Casteelsa zaskoczył Joshua Kimmich.



Dzięki wygranej, Bawarczycy zdobyli 27. w historii i piaty z rzędu tytuł mistrza Niemiec. Mistrzostwo w czwartej lidze zdobył z kolei Ancelotti, który wcześniej zdobywał tytuły krajowe we Włoszech, Francji oraz Anglii.



VfL Wolfsburg - Bayern Monachium 0-6 (0-3)

0-1 David Alaba (19.)

0-2 Robert Lewandowski (36.)

0-3 Robert Lewandowski (45.)

0-4 Arjen Robben (66.)

0-5 Thomas Mueller (80.)

0-6 Joshua Kimmich (85.)



Sędzia: Felix Zwayer.

Czerwona kartka: Luiz Gustavo (80., za dwie żółte).



VfL Wolfsburg: Koen Casteels - Jakub Błaszczykowski (46, Vieirinha), Robin Knoche, Ricardo Rodriguez (67, Paul Seguin), Jannes Horn - Riechedly Bazoer, Luiz Gustavo, Daniel Didavi, Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt - Mario Gomez (80, Paul Ntep de Madiba).



Bayern Monachium: Sven Ulreich - Phillip Lahm (71, Rafinha), Javi Martinez, Mats Hummels (68, Juan Bernat), David Alaba - Joshua Kimmich, Thiago Alcantara (75, Renato Sanches), Arjen Robben, Thomas Mueller, Kingsley Coman - Robert Lewandowski.