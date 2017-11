Niemiecki dziennik "Tageszeitung" ujawnił zarobki piłkarzy Bayernu Monachium. Na szczycie listy jest Robert Lewandowski.

Gazeta donosi, że przy rocznych obrotach wynoszących ponad 500 milionów euro, Bayern może sobie pozwolić na to, żeby sowicie opłacać swoich zawodników. Piłkarze otrzymują nie tylko podstawową pensję, ale także premie i pieniądze z kontraktów reklamowych.



Lewandowski jest najlepszym strzelcem Bawarczyków i zarabia krocie na Allianz Arena. Kapitan reprezentacji Polski "kasuje" za sezon gry w Bayernie 15 milionów euro. Umowa "Lewego" z Bayernem wygasa z końcem czerwca 2021 roku.



Tyle samo co Lewandowski zarabiają Thomas Mueller i Manuel Neuer. Dwa miliony euro mniej wpływa co roku na konto Jamesa Ridrigueza. Pensję powyżej 10 mln ma jeszcze sześciu graczy Bayernu. Są to: Franck Ribery (12 mln), Jerome Boateng (11), David Alaba (11), Mats Hummels (10) i Arturo Vidal (10).



Zaskoczeniem jest pensja Arjena Robbena. Według dziennika, Holender dostaje "tylko" 7 mln.

