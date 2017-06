TSV 1860 Monachium bez licencji na trzecią ligę

Jeden z najstarszych klubów piłkarskich w Niemczech, TSV 1860 Monachium, opuszcza zawodowy futbol. Po spadku drużyny do trzeciej ligi główny akcjonariusz odmówił wykupu licencji, umożliwiającej występy na tym poziomie rozgrywek.

Zdjęcie Hasan Ismaik /AFP

Głównym udziałowcem "Lwów" jest jordański miliarder Hasan Ismaik. W piątek jego firma HAM International poinformowała, że "nie jest możliwe, by pan Ismaik zapłacił sumę wymaganą do gry w trzeciej lidze, ponieważ klub odmawia podjęcia środków niezbędnych do rozwiązania swoich licznych problemów". Chodziło o kwotę 10-11 mln euro.

Ismaik zapowiedział jednak, że będzie utrzymywać klub "na poziomie czwartej lub piątej ligi".

TSV był jednym z założycieli Bundesligi w 1963 roku. "Lwy" przeżywały wtedy swoją złotą erę. W 1966 roku zdobyły swój jedyny tytuł mistrza Niemiec. Rok wcześniej triumfowały w Pucharze Zdobywców Pucharów, pokonując w finale West Ham United.

W 1981 roku TSV spadł do drugiej ligi, powrócił do ekstraklasy w 1994 i ponownie został zdegradowany w 2004. Od tego czasu nie występował już w najwyższej klasie rozgrywkowej, choć dzielił z Bayernem olbrzymi stadion Allianz Arena, mogący pomieścić 75 tys. widzów.

W sezonie 2016/17 zawodnikiem TSV był były reprezentant Polski Sebastian Boenisch. W przeszłości czołowym piłkarzem tego klubu był Piotr Nowak.