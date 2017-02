Trzy gole "Lewego"! Bayern Monachium - Hamburger SV 8-0 w 22. kolejce Bundesligi!

Robert Lewandowski zdobył hat-tricka i awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców! Jego Bayern rozgromił Hamburger SV 8-0, w ramach 22. kolejki Bundesligi. Potwierdziło się, że "Bawarczykom" w meczach z HSV u siebie idzie jak z płatka!

Zdjęcie Robert Lewandowski po skompletowaniu hat-tricka. /PAP/EPA

Zobacz szczegóły z Bundesligi! Wszystkie mecze LIVE, tabela LIVE, strzelcy, terminarz!

Reklama

Aż trudno w to uwierzyć, ale w ostatnich sześciu meczach z HSV w Monachium Bayern strzelał przeciętnie sześć goli!



Wyniki były imponujące w ostatnich meczach: 6-0, 5-0, 9-2, 3-1, 8-0, 5-0.



Monachijczycy natarli od początku. Już w 7. min na listę strzelców mógł się wpisać Thomas Mueller, ale zabrakło mu centymetrów, by na piątym metrze sięgnąć piłki, po podaniu Douglasa Costy.

W 12. min, po dobrym rozegraniu Manuela Neuera (tak, tak, właśnie bramkarza) z "Lewym" Arjen Robben mógł wpaść w pole karne, jednak przegrał drybling z lewym obrońcą HSV.



Hamburg, po kontrach, w krótkim odstępie wywalczył dwa rzuty rożne, lecz dośrodkowania Nicolaia Muellera nie były udane.



W 14. min, w zamieszaniu podbramkowym, z pięciu metrów Robben nie trafił w piłkę! Chwilę wcześniej Douglas Santos przymierzył z 25 i piłkarze przeszła minimalnie obok słupka bramki Neuera.



W 17. min David Alaba podciągnął do przodu, podał w pole karne do Muellera, któremu obrońca wybił piłkę, ale prosto pod nogi Arturo Vidala, który będąc w pełnym biegu kopnął do siatki, w lewy róg i mieliśmy 1-0!

Minutę później, po wrzutce Alaby, "Lewy" mógł podwyższyć na 2-0, lecz z czterech metrów, lewą nogą trafił w poprzeczkę!



W 21. min Robert za mocno wypuścił sobie piłkę, wbiegając w pole karne, przez co złapał ją Rene Adler. Polak próbował mu jeszcze wyłuskać futbolówkę, skończyło się na przekoziołkowaniu Polaka nad bramkarzem.

W 24. min "Lewego" sfaulował w polu karnym Lewis Holtby, popychając go od tyłu. Sędzia podyktował "jedenastkę", którą Robert, ładnym strzałem w prawy róg, zamienił na bramkę! Adler wylądował w przeciwległym rogu.



W ten sposób Lewandowski zdobył 17. gola w tym sezonie Bundesligi i zrównał się z liderami listy strzelców - Pierre-Emerickiem Aubameyangiem i Anthonym Modestem.



W 28. min Robert mógł podwyższyć na 3-0, strzelał głową po podaniu Robbena z rzutu wolnego. Polak był trochę popychany w plecy, przez co główkował z pięciu metrów minimalnie za wysoko.

W 33. min Douglas Costa podał nieco za mocno na dalszy słupek, w związku z czym "Lewy" musiał się cofać, by sięgnąć piłkę i finalnie zagłówkował obok słupka!



W 42. min Mueller cudem doszedł do prostopadłego podania i z linii końcowej wycofał do Douglasa Costy, którego strzał z 7 m obronił Adler. To, co zrobił Lewandowski przy dobitce, było majstersztykiem! Polak przepchnął Gideona Junga, poprawił sobie piłkę i huknął do siatki! Co za gol!





W tym momencie "Lewy" został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi!



W drugiej połowie HSV próbował coś zdziałać, zwłaszcza na początku. W 48. min Michael Gregoritsch wywalczył rzut wolny z 22 m, z którego posłał piłkę tuż obok słupka.



W 54. min "Lewy" skolekcjonował hat-tricka! Arjen Robben podał piętą do Douglasa Costy, ten jednak zostawił piłkę, by znajdujący się w pełnym biegu Polak huknął w prawy róg bez przyjęcia! Za chwilę Robert pokazał trójkę i skrzyżował ręce na klatce piersiowej!



W 56. min Lewandowski podał prostopadle do Thomasa Muellera, ten wyłożył piłkę jak na tacy Coście, który musiał trafić do pustej bramki! 5-0!



Tuż po tym golu, Carlo Ancelotti zdjął Roberta Lewandowskiego, chcąc go oszczędzić przed dalszą częścią sezonu. Za Polaka wszedł Renato Sanches.



Jako drugi został oszczędzony Thiago Alcantara, za którego wszedł w 60. min wszedł Kingsley Coman.



W 65. min na 6-0 podwyższył Coman, który po pięknym, 50-metrowym podaniu Matsa Hummelsa wyszedł sam na Adlera i pokonał go kopnięciem w prawą stronę.



Cztery minuty później udało się hamburgczykom zatrzymać szarżującego w polu karnym Robbena, ale do piłki dopadł Coman i z woleja, z 16 m, wpakował ją do bramki!



W 72. min wyścig do piłki z Neurem przegrał Gideon Jung i miast przeskoczyć nad leżącym bramkarze, zahaczył go prawą nogą, a nawet lekko kopnął. Manuel podniósł się i barkiem natarł na rywala. Zwaśnionych piłkarzy musiał pogodzić sędzia, ale kartki Jungowi nie pokazał.



W 87. min HSV dobił Robben, który wkręcił w ziemię Mergima Marvaja i trafił w dalszy róg po ziemi.





22. kolejka Bundesligi:

Bayern Monachium - Hamburger SV 8-0 (3-0)

Bramki:



1-0 Arturo Vidal (17.),

2-0 Robert Lewandowski (24. z karnego)

3-0 Robert Lewandowski (42.),

4-0 Robert Lewandowski (54. z podania Robbena),

5-0 David Alaba (56. z podania Muellera),

6-0 Koingsley Coman (65. z podania Hummelsa),

7-0 Coman (69.),

8-0 Robben (87.).