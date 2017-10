Trwa mecz Bayern Monachium - SC Freiburg NA ŻYWO

Trwa mecz Bayern Monachium - SC Freiburg w 8. kolejce Bundesligi! Śledź przebieg meczu z Interią!

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Bundesliga - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Sobotni mecz na Allianz Arenie był debiutem Juupa Heynckessa w roli trenera Bayernu Monachium. 72-letni szkoleniowiec wrócił na ławkę monachijczyków po czterech latach przerwy i został powitany w iście królewskim stylu.

Niemiec nie mieszał zbyt wiele - ustawił drużynę w systemie 4-5-1 z najwyższej ustawionym Robertem Lewandowskim, którego wspomagać miał Thomas Mueller. W składzie znalazło się również miejsce dla Kingsleya Comana i Arjena Robbena. Wśród rezerwowych znalazł się natomiast James Rodriguez.

Skazywany na pożarcie Freiburg rozpoczął bardzo mocno. Już w 6. minucie oko w oko ze Svenem Ulreichem stanął Ryan Kent, ale zastępca Manuela Neuera spisał się znakomicie.

Odpowiedź Bawarczyków mogła być piorunująca, bo z ostrego kąta chytrze uderzył Arjen Robben. Holender trafił jednak wprost w bramkarza.



Minutę później mistrzowie Niemiec byli już znacznie skuteczniejsi. David Alaba zagrał do Comana, a ten przytomnie wycofał piłkę do Muellera, który dał prowadzenie gospodarzom. Po drodze do bramki piłka trafiła jeszcze Juliana Schustera i trafienie zweryfikowano jako samobójcze stopera gości.



Bayern atakował dalej i szukał kolejnych bramek. Okazję miał Robert Lewandowski, który "z rywalem" na plecach nie trafił w światło bramki po strzale głową.



Freiburg starał się odgryźć gigantowi z Bawarii, ale strzał Mike Frantza w 34. minucie został zablokowany. Po chwili goście przejęli piłkę i skontrowali, z lewej strony dośrodkował Christian Guenter, a Frantz uprzedził Hummelsa i groźnie "główkował", ale nie trafił w bramkę.

W 42. minucie Bayern przycisnął w polu karnym, mocny strzał oddał Robben, a odbitą piłkę głową tuż pod poprzeczkę wpakował Kingsley Coman.

W ostatniej akcji pierwszej połowie przed szansą na zdobycie gola stanął Lewandowski. Piłkę zgrał mu na 16. metr Robben, ale piłkę po mocnym strzale Polaka zablokował jeden z rywali.



Bayern Monachium - SC Freiburg 2-0 (2-0) - trwa II połowa



1-0 Julian Schuster (8. - samobójcza)

2-0 Kingsley Coman (42. głową; dobitka strzału Robbena)



Bayern: Sven Ulreich - Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng, David Alaba - Javi Martinez, Thiago Alcantara, Arjen Robben, Thomas Mueller, Kingsley Coman - Robert Lewandowski.

Freiburg: Alexander Schwolow - Philipp Lienhart, Julian Schuster, Caglar Soyuncu - Mike Frantz, Pascal Stenzel, Christian Gunter, Nicolas Hofler, Florian Niederlechner, Ryan Kent - Janik Haberer.