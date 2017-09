Tom Starke wznawia karierę, żeby pomóc Bayernowi

Tom Starke będzie trzecim bramkarzem Bayernu Monachium. Piłkarz postanowił wznowić karierę po tym, jak poważnej kontuzji doznał Manuel Neuer.

Starke zawiesił buty na kołku pod koniec ubiegłego sezonu. W zeszłym miesiącu został natomiast koordynatorem bramkarzy w akademii Bayernu. Po doznaniu kontuzji przez Manuela Neuera, który będzie musiał pauzować aż do końca roku, 36-latek postanowił jednak wrócić do gry.

- Tom jest z powrotem z nami, ponieważ pracowaliśmy z nim w zeszłym roku i bardzo dobrze sobie radził - powiedział trener Bawarczyków Carlo Ancelotti.

36-letni bramkarz pomagał Bayernowi już podczas letniego tournée w Chinach. Neuer wracał wtedy do siebie po urazie, a Sven Ulrich też nie mógł grać.

- To nasz trzeci bramkarz, drugim jest Christian Fruchtl. Tom to profesjonalista. Wróci do pracy w akademii, kiedy Manuel wyzdrowieje - zapowiedział Ancelotti.



