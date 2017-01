Thomas Strunz: W Bayernie nie ma kto zastąpić Lewandowskiego

"Co będzie, jeśli Robert Lewandowski wypadnie z gry na dłużej?" Nie ma jak go zastąpić" - twierdzi Thomas Strunz, były pomocnik klubu z Monachium, a obecnie ekspert piłkarski.

Zdaniem pięciokrotnego mistrza Niemiec i mistrza Europy z 1996 roku, trener Carlo Ancelotti ma komfortową sytuację i może zastąpić każdego zawodnika, ale z jednym wyjątkiem - poza Robertem Lewandowskim.

"Kwestia Lewandowskiego to dla mnie jedyny słaby punkt. Jeśli wypadnie ze składu, to można spróbować grać z Thomasem Muellerem z przodu. Pokazał już, że z powodzeniem może tam występować, ale mimo wszystko to nie jest jego pozycja. Poza tym poprzedniej rundy nie miał dobrej" - ocenił Strunz.

Piłkarz, który grał w Bayernie w latach 1989-1992 oraz 1995-2000, przypomniał, że bardzo napięty kalendarz Bayernu oznacza, że jest ryzyko kontuzji. Tymczasem "Lewy" cały czas musi być gotowy do gry. Zastanawia się jednak, czy polski napastnik będzie potrafił zachować świeżość i być gotowym zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym.

Strunz twierdzi, że na pozostałych pozycjach nie powinno być większych problemów w przypadku ewentualnych kontuzji. Wprawdzie Bayern będzie musiał jeszcze długo radzić sobie bez najlepszego obrońcy - Jerome'a Boatenga, ale Ancelotti ma spore pole manewru w obronie nawet pomimo wypożyczenia Holgera Badstubera do Schalke.

Bayernu Monachium wznowi rozgrywki niemieckiej ekstraklasy w piątek wyjazdowym meczem z Freiburgiem (godz. 20.30).



