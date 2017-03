Szef Bundesligi: Bayern zagraża reputacji ligi

Szef Niemieckiej Ligi Piłkarskiej Christian Seifert ostrzegł, że dominacja Bayernu Monachium zagraża reputacji Bundesligi.

Zdjęcie Thomas Mueller (z prawej) przekonuje, że Bayern jest uzależniony od wygrywania /AFP

Bundesliga - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

"Jesteśmy uzależnieni od smaku zwycięstwa, jesteśmy pazerni i chcemy dalej iść ścieżką zwycięstwa" - przekonywał gwiazdor Bawarczyków Thomas Mueller, ale jego słowa niepokoją szefa Bundesligi.

"To jasne, że nie można winić piłkarzy Bayernu za to, że chcą wygrywać, ale jeśli Bayern zdobędzie tytuł mistrzowski jeszcze kilka razy z rzędu, to nasza liga nie będzie dobrze postrzegana w innych krajach" - powiedział Seifert.

"W Anglii na początku sezonu pięć klubów stawia sobie za cel zdobycie mistrzostwa. We Włoszech trzy, w Hiszpanii dwa, a u nas żaden z 17 klubów nie mówi o ściganiu Bayernu i to musi się zmienić" - przekonywał Seifert.

Szef Bundesligi konsekwentnie namawia kluby niemieckiej ekstraklasy do zwiększenia konkurencyjności i przestrzega, że jeśli inni nie będą starać się zmniejszać dystansu dzielącego ich od potentata z Bawarii, to liga przestanie być atrakcyjna i to oni najbardziej na tym stracą.

Seifert już wcześniej przestrzegał kluby Bundesligi przed odpuszczaniem rywalizacji z Bayernem. Po doświadczeniach z minionego sezonu, gdy niektóre zespoły rotowały składem w meczach z Bayernem, zagroził, że podobne "sztuczki" będą surowo karane przez piłkarskie władze.

MZ