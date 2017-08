Szef Borussii: 100 mln euro za Dembele to za mało

Szef Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke powiedział, że kwota 100 milionów euro nie wystarczy na transfer Ousmana Dembele. Zawodnikiem poważnie ma interesować się Barcelona, która według francuskiego "L'Equipe", ustaliła w sobotę warunki kontraktu z napastnikiem.

Katalończycy po stracie Neymara, który odszedł do Paris Saint-Germain za rekordowa kwotę 222 milionów euro, szukają wzmocnienia w ataku. Jak twierdzą we Francji, Barcelona już rozpoczęła negocjacje z Borussią Dortmund i ustaliła warunki długoterminowego kontraktu z napastnikiem.



Barcelona za Dembele będzie musiała wyłożyć duże pieniądze. Szef Borussii Hans-Joachim Watzke, w wywiadzie udzielonym podczas sobotniego superpucharu Niemiec, zapowiedział, że kwota 100 milionów euro za zawodnika, to za mało.

- W żadnym wypadku to nie wystarczy. Pamiętam, jak z Niemiec odchodził Kevin de Bruyne. To był rekord Bundesligi. Kiedy jednak popatrzymy na to, co stało się kilka lat później, można powiedzieć, że to nie był najlepszy transfer. Wolfsburg stracił przez to dużo jakości - podkreślał Watzke.

De Bruyne w sezonie 2014/2015 przeszedł z Wolfsburga do Manchesteru City za 74 miliony euro.

20-letni Dembele w ubiegłym sezonie zagrał w 32 meczach Borussii. Zdobył sześć bramek i zanotował 13 asyst. Umowę z Borussią ma do czerwca 2021 roku.



