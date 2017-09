Stefan Effenberg: Lewandowski powinien zostać sprzedany

Stefan Effenberg, legenda Bayernu, jest rozczarowany słowami Roberta Lewandowskiego. "Krytykuje kolegów i filozofię klubu. Powinien zostać sprzedany" - powiedział.

Wideo "Lewandowski powinien zostać sprzedany". Wideo

Słowa Lewandowskiego w "Der Spiegel", krytykujące politykę transferową Bayernu Monachium, odbiły się w Niemczech szerokim echem i są głównym tematem dyskusji piłkarskich ekspertów. Wypowiedź nie spodobała się byłemu piłkarzowi Bayernu, Stefanowi Effenbergowi, który w felietonie opublikowanym na portalu "t-online" zaapelował do władz klubu o sprzedanie Lewandowskiego.



Reklama

"Jego słowa są sprzeczne do filozofii Ulego Hoenessa. Do tego zaatakował swoich kolegów, którzy jego zdaniem na mają tyle jakości, by wygrać upragnionej przez niego Ligi Mistrzów. Aby Bayern stał się w pełni niemiecki, musi sprzedawać zagraniczne gwiazdy, w tym Lewandowskiego. Może pójść do PSG lub Barcelony, gdzie robi się to, czego on oczekuje" - stwierdził Effenberg.