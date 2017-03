Roger Schmidt zwolniony z Bayeru Leverkusen

Roger Schmidt, trener Bayeru Leverkusen, został zwolniony po ligowej porażce z Borussią Dortmund 2-6 - zdecydowały w niedzielę władze klubu.

Zdjęcie Roger Schmidt /PAP/EPA

"Aptekarze" tydzień temu przegrali w Bundeslidze z FSV Mainz 0-2, nie powiodło im się także w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów - 2-4 z Atletico Madryt. Te dwie porażki ponieśli na własnym stadionie.

W niedzielę władze klubu z Leverkusen poinformowały o rozstaniu z trenerem Schmidtem, który prowadził zespół od lata 2014 roku, a 13 marca będzie obchodził 50. urodziny.



"W świetle aktualnego rozwoju sportowego doszliśmy do wniosku, że nasze rozstanie jest bolesne, ale nieuniknione dla dalszego rozwoju Bayeru" - oświadczył Michael Schade, dyrektor zarządzający.

"Osobiście bardzo tego żałuję, bo naprawdę mamy wiele do zawdzięczenia Rogerowi Schmidtowi. Podczas jego kadencji trzy razy awansowaliśmy do fazy grupowej Ligi Mistrzów, on również urzeczywistnił naszą filozofię rozwoju młodych graczy w reprezentantów kraju, a tym samym tworzeniu trwałych wartości" - dodał.