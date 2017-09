Robert Lewandowski z rekordem Bundesligi

Robert Lewandowski ustanowił wspaniały rekord Bundesligi. Polski napastnik Bayernu Monachium w 100 meczach dla tego klubu strzelił 82 gole.

Zdjęcie Robert Lewandowski (pierwszy z lewej) znowu zapisał się w historii Bundesligi /PAP/EPA

Nikomu wcześniej taka sztuka się nie udała. "Lewy" wyprzedził w tej klasyfikacji zdecydowanie Rudiego Voellera, który grając w Werderze Brema w 100 pierwszych meczach ligowych 73 razy trafił do siatki.

Lewandowski swój setny mecz w barwach Bayernu w Bundeslidze przeciwko FSV Mainz uświetnił dwoma bramkami, a jego zespół wygrał 4-0.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni. Graliśmy naprawdę dobrze, od początku kontrolowaliśmy mecz i strzeliliśmy cztery gole" - powiedział Lewandowski, cytowany przez internetową stronę klubu.

"Wszystko, co zaplanowaliśmy, to wykonaliśmy. Kiedy gramy z taką elastycznością, to każda drużyna będzie mieć problem, aby nadążyć za nami" - dodał.