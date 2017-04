Robert Lewandowski wciąż chce być lepszy. Pęknie bariera?

Robert Lewandowski ma już 29 lat, a ciągle śrubuje kolejne rekordy. Jeszcze nigdy w karierze nie strzelił jednak 50 goli w jednym roku kalendarzowym. Czy w końcu mu się uda?

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Bundesliga - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Pierwszy kwartał 2017 roku pokazuje, że Lewandowski jest na najlepszej drodze, by pokonać magiczną barierę 50 goli. Jeszcze nigdy mu się to nie udało, a kapitan reprezentacji Polski nie spoczywa na laurach, a ciągle wyznacza sobie nowe cele.

Reklama

Jak np. wykonywanie rzutów wolnych. W kwietniu Lewandowski dwa razy w ten sposób pokonywał bramkarza rywali. Wcześniej jednak nie było to jego najmocniejszą stroną. "Lewy" chciał być lepszym piłkarzem, poprawić ten element i teraz jest groźny również ze stałych fragmentów gry.

Czy tak będzie z barierą 50 goli w roku? W całym 2016 roku strzelił 47 goli licząc wszystkie oficjalne rozgrywki. Rok wcześniej zdobył 49 bramek, ale nigdy nie przekroczył 50.

Teraz jest na dobrej drodze, bo licząc do dzisiaj, strzelił już 19 goli we wszystkich rozgrywkach. Takiego początku roku jeszcze nie miał, a jeśli będą omijały go kontuzje, to będzie w stanie poprawić najlepsze osiągnięcie w karierze.

Bramki Roberta Lewandowskiego w ostatnich latach:

2015 - 49

2016 - 47

2017 (do 10 kwietnia) - 19

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Borussia Dortmund 4-1. Dwa gole Lewandowskiego. Wideo © 2017 Associated Press

łs