Robert Lewandowski: W moim wywiadzie nie było wielkiej krytyki

- Wielkiej krytyki tam nie było. Trzeba przeczytać cały wywiad, a nie wyciągać zdania z kontekstu - powiedział po meczu z Schalke 04 (3-0), w rozmowie z Eleven Sports, Robert Lewandowski, który odniósł się do zamieszania po jego wywiadzie dla "Der Spiegel".

Zdjęcie Robert Lewandowski cieszy się z gola /PAP/EPA

- Karne to zawsze loteria. Koncentracja, spokój to najważniejsze elementy. Też nie mogę zdradzać wszystkich swoich tajników (śmiech). Staram się być skupionym do samego końca - mówił Lewandowski, który uchodzi za specjalistę od strzałów z jedenastego metra. W tym elemencie nie pomylił się od sierpnia 2014 roku.



- Wiedziałem, że zejdę. Ja też potrzebuję czasami minut odpoczynku. To ważne w kontekście kolejnych meczów czy nawet kolejnej rundy - skomentował swoje zejście z boiska w 65. minucie, w rozmowie z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports.



"Lewy" wyraził również ubolewanie z powodu kontuzji Manuela Neuera. Potwierdził, że operacja, którą przeszedł bramkarz, udała się. - Zrobi wszystko, aby wrócić do nas, jak najszybciej. Jestem pewien, że wróci silniejszy - stwierdził.

Napastnik stwierdził, że nie jest przeciwnikiem azjatyckiego tournee, które Bayern odbył latem, ale nie podobała mu się liczba meczów.



We wtorek Bayern Monachium pokonał Schalke 04 3-0 (2-0) w meczu 5. kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego.



