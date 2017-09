Robert Lewandowski w jedenastce 4. kolejki Bundesligi

Napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski otrzymał "jedynkę", a więc notę marzeń, za występ w sobotnim meczu czwartej kolejki przeciwko FSV Mainz (4-0) i trafił do najlepszej jedenastki kolejki według magazynu "Kicker".

Zdjęcie Robert Lewandowski /Andreas Gebert/DPA /PAP

Bundesliga - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

To jego drugie wyróżnienie w tym sezonie. Oprócz kapitana reprezentacji Polski w zestawieniu znaleźli się trzej inni gracze mistrza Niemiec: Thomas Mueller, Arjen Robben i Joshua Kimmich. Cała czwórka z Bayernu dostała najwyższe z możliwych not - 1, co oznacza klasę światową.



Mistrz Niemiec pokonał FSV Mainz 4-0, a Lewandowski strzelił dwie bramki.



Piłkarzem kolejki został wybrany Maximilian Philipp z Borussii Dortmund. Jego zespół pokonał u siebie FC Koeln 5-0, a przy jednej z bramek asystował Łukasz Piszczek. Prawy obrońca reprezentacji Polski za występ w tym spotkaniu otrzymał notę 2,5.



Marcin Kamiński za występ w VfB Stuttgart otrzymał notę 4 w wygranym meczu z VfL Wolfsburg 1-0.