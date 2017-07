Robert Lewandowski ubezpieczył nogi na ponad 300 mln złotych

Robert Lewandowski solidnie zabezpieczył się w przypadku kontuzji, która mogłaby zakończyć jego karierę. Polak ubezpieczył swoje nogi na 340 milionów złotych.

Zdjęcie Robert Lewandowski (L) /Sebastian Widmann /Getty Images

Większość zawodników zabezpiecza się w razie poważniejszych urazów, które mogłyby wykluczyć ich z gry. Nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium miał ubezpieczyć swoje nogi na 340 milionów złotych, o czym poinformował dziennikarz "Super Expressu" - Piotr Koźmiński.

Polak miał wybrać taką opcję, która w przypadku urazu kończącego jego karierę, ma zapewnić mu 100 procent zwrotu tego, co ma zapisane w umowie. "Lewy" umowę z Bayernem ma do 2021 roku i na jej mocy ma zarabiać 20 milionów euro rocznie. Cały kontrakt jest więc wart 80 mln euro, co daje ponad 300 mln złotych.

Piłkarzem, który także zasłynął z bardzo wysokiego ubezpieczenia swoich nóg jest Cristiano Ronaldo. Real Madryt ubezpieczył je na aż 100 milionów euro.

Lewandowskiego poważne kontuzje w seniorskiej karierze na szczęście omijają szerokim łukiem. Polak w Bayernie z powodu urazów opuścił jedynie dziewięć spotkań.



AK