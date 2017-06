Robert Lewandowski świętuje pierwszy Dzień Ojca

Robert Lewandowski odpoczywa przed startem nowego sezonu i spędza czas z rodziną. Piłkarz wrzucił do sieci wzruszający wpis, w którym cieszy się ze swojego pierwszego Dnia Ojca.

Zdjęcie Robert Lewandowski odpoczywa z rodziną na wakacjach /Instagram /

Lewandowscy kilka dni temu odpoczywali na Mazurach, a teraz przenieśli się na słoneczną Sardynię. Dla pary to pierwsze wspólne wakacje z córką Klarą, która przyszła na świat w maju tego roku.

Robert Lewandowski w sieci pochwalił się zdjęciem z córką, do którego dołączył wzruszający wpis. "Mój pierwszy Dzień Ojca. Miłość" - napisał piłkarz.

"Lewy" 22 czerwca świętował także czwartą rocznicę ślubu.

Robert Lewandowski do treningów z Bayernem Monachium wróci pierwszego lipca. Wtedy startuje obóz przygotowawczy drużyny. 16 lipca zespół wybiera się na tournée do Chin, gdzie będzie przebywał do 28 lipca.

Rozgrywki Bundesligi rozpoczynają się 18 sierpnia.