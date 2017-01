Robert Lewandowski skrytykował metody Pepa Guardioli

Robert Lewandowski, na łamach dziennika "Bild" przyznał, że Bayern za kadencji Pepa Guardioli miał problemy kondycyjne w końcówkach sezonów. - Teraz natężenie pracy jest optymalne - powiedział napastnik reprezentacji Polski.

Zdjęcie Pep Guardiola i Robert Lewandowski /AFP

Niemieccy dziennikarze słowa Lewandowskiego odebrali jednoznacznie - kapitan reprezentacji Polski skrytykował metody pracy Pepa Guardioli. Co właściwie powiedział król strzelców Bundesligi?

- Teraz wyglądamy lepiej pod względem taktycznym i fizycznym. W poprzednich dwóch sezonach mieliśmy spore kłopoty w końcówkach rozgrywek, gdy pojawiały się problemy kondycyjne i kontuzje - powiedział Lewandowski.

Jego słowa to kamyczek do ogródka Pepa Guardioli. W środowisku funkcjonuje mit, że były szkoleniowiec Bayernu i Barcelony, jest niemal idealny. Polski napastnik podważył jednak jego umiejętności, a jednocześnie pochwalił Carlo Ancelottiego, obecnego trenera Bayernu.



- Teraz obciążenia są optymalne. Wielu piłkarzy, z powodu EURO 2016, nie przepracowało odpowiednio letniego okresu przygotowawczego, po prostu przyjechaliśmy i zaczęliśmy grać. Teraz pracujemy bardzo ciężko i to przyniesie efekty - dodał nasz snajper.



Lewandowski i Bayern do rundy wiosennej przygotowują się w Katarze. Od kilku dni trenują w stolicy tego państwa - Dausze.