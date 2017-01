Robert Lewandowski piłkarzem kolejki w Bundeslidze

Robert Lewandowski został najlepszym piłkarzem 17. kolejki Bundesligi według magazynu "Kicker"! W "jedenastce" znalazł się również Łukasz Piszczek. Lewandowski otrzymał notę 1,5, oznaczającą klasę światową.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela



Lewandowski zdobył dwa gole dla Bayernu Monachium w piątkowym spotkaniu z Freiburgiem (2-1), inaugurującym tegoroczną rywalizację w Bundeslidze (jednocześnie ostatnia seria pierwszej rundy). Efektowną bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w doliczonym czasie gry; przyjął piłkę na klatkę piersiową po podaniu Francka Ribery'ego, podbił ją prawą nogą, zaś lewą oddał natychmiast strzał, trafiając do siatki od słupka.

Reklama

Za ten występ kapitan polskiej reprezentacji, który zdobył już 135 goli w lidze niemieckiej, dostał notę 1,5 (skala 1-6, "jedynka" oznacza klasę światową). "Kicker" uznał, że był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem na boisku.

Lepiej ten rok dla kapitana reprezentacji Polski nie mógł się rozpocząć. Dzięki dwóm trafieniom Lewandowski (14 goli) zbliżył się w klasyfikacji strzelców do Pierre Emericka Aubameyanga (16 goli). Gabończyk w ostatniej kolejce nie zagrał, bo występował jeszcze z drużyna narodową w Pucharze Narodów Afryki. Teraz jednak jego zespół odpadł z rozgrywek i Aubameyang będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na kolejny mecz BVB.



To czwarte takie wyróżnienie dla Lewandowskiego w tym sezonie. Podczas obozu w Katarze, kapitan reprezentacji nie był do końca zadowolony z formy w rundzie jesiennej. Mówił, że ma jeszcze rezerwy, bo przez Euro 2016 nie zdołał się odpowiednio przygotować.



Forma Lewandowskiego jesienią była imponująca. Jeśli faktycznie stać go na więcej, wiosną powinien być jeszcze skuteczniejszy. - Jeśli dobrze przepracuję okres przygotowany, będę w odpowiedniej formie - mówił w Katarze.



Lewandowski po raz piąty znalazł się w "jedenastce" kolejki, zaś Piszczek - po raz drugi. Drugi z Polaków wpisał się na listę strzelców w wygranym, sobotnim meczu Borussii Dortmund z Werderem Brema 2-1. Piszczek zapewnił BVB trzy punkty w 71. minucie, za co dostał notę 3.

"11" 17. kolejki Bundesligi "Kickera":



Michael Esser (SV Darmstadt) - Marcel Halstenberg (RB Lipsk), Marvin Compper (RB Lipsk), Kevin Vogt (Hoffenheim), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) - Sebastian Rudy (Hoffenheim), Paul Georges Ntep (VfL Wolfsburg), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), Fin Bartels (Werder Brema) - Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Guido Burgstaller (Schalke 04)