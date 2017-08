Robert Lewandowski o marnej formie Bayernu: Nie mieliśmy czasu trenować

Bayern Monachium rozpoczął nowy sezon od zdobycia Superpucharu Niemiec i zwycięstwa na inaugurację Bundesligi, ale zbiera krytykę za słabą formę. Wciąż czkawką odbija się lipcowa wyprawa do Azji. "Nie mieliśmy czasu trenować" - tłumaczy gwiazdor mistrza Niemiec Robert Lewandowski.

Bayern obronił Superpuchar Niemiec, pokonując Borussię Dortmund dopiero w serii rzutów karnych. Z kolei w pierwszym meczu Bundesligi wygrał z Bayerem Leverkusen 3-1, choć nieco bardziej wymagający rywal boleśnie skarciłby Bawarczyków za słabą grę w defensywie.

Bayer miał mnóstwo okazji do zdobycia bramek. Zdaniem trenera Carlo Ancelottiego było to spowodowane tym, że piłkarze nie są jeszcze w optymalnej formie fizycznej. "Jeśli pod tym względem nie jesteś gotowy w stu procentach, to nie możesz grać pressingiem ani bronić tak, jakbyś chciał" - przekonywał.

Choć forma Bayernu pozostawia jeszcze sporo do życzenia, to sezon rozpoczął od zwycięstw i zatarł fatalne wrażenie z okresu przygotowawczego, w którym przegrywał mecz za meczem. O tym, co było powodem tak słabych wyników, jasno powiedział Robert Lewandowski.

"W okresie przygotowawczym nie mieliśmy czasu na trening. Były podróże, wiele meczów towarzyskich. To nigdy nie pomaga. Teraz mieliśmy dwa tygodnie, i jeszcze będziemy mieć następny, kiedy mogliśmy pracować na tym, czym nie mieliśmy możliwości podczas okresu przygotowawczego" - podkreślił "Lewy".

Pomysłu tournée po Azji bronił prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. "Całkowity sukces" - podsumował.



Trudno o inną ocenę, skoro jak twierdzi bild.de, Bayern na azjatyckich wojażach ok. 14 mln euro i nawiązał kontakty, które w przyszłości mogą przynieść jeszcze większe pieniądze.

